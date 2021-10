Desvelan el pastizal que habría cobrado Fani Carbajo por participar en 'La última tentación'

Mediaset emitió este lunes una nueva entrega de El debate de las tentaciones. El programa presentado por Sandra Barneda contó con la presencia, al menos de forma virtual, de Fani Carbajo, una de las protagonistas de esta primera edición de La última tentación.

La madrileña contó a los colaboradores del reality cómo había vivido las 24 horas siguientes a su beso con Julián en la piscina de la casa y que precedió a su hoguera de confrontación con Christofer. En plató, muchos pusieron en duda los sentimientos de Fani hacia su novio y ella misma decidió aclararlo.

"No lo quiero solo como si fuera un familiar. No sufro por un familiar como he sufrido por Christofer. Le quiero muchísimo pero no le amo al 100%", terminó reconociendo antes de explicar los motivos. "Él no hace nada, porque no busca trabajo. No hace ni el amago. Lo mantengo yo. Quiero darme cuenta si está conmigo porque quiere o porque está cómodo. No estoy enamorada al 100%, él lo sabe", soltó la joven.

Matamoros desvela cuánto habría cobrado Fani por volver a 'La última tentación'

Durante el debate, se pusieron unas imágenes en las que Fani aseguraba que Christofer le había "puesto los cuernos durante 6 meses". "Yo le perdoné, estaba conmigo viviendo y se liaba con ella", lamentó Fani, a la que Melyssa preguntó si se arrepentía de lo que había hecho porque Julián no le terminaba de gustar o porque quería a su pareja. "Me arrepiento porque me he dejado llevar absurdamente, me da vergüenza y lo que hago no está bien".

En ese momento, Kiko Matamoros soltó una sonora carcajada, asegurando que no se creía nada de lo que había dicho sobre su relación, ya que lo hacía todo de cara a las cámaras. Fani respondió llamando "falso" al tertuliano, al que no consideraba la persona "más fiel del mundo".

"Yo no he hecho nada delante de las cámaras. Cuando me den 50.000 euros por ir a La Isla de las Tentaciones me lo pensaré, pero de momento no", replicó Matamoros, que puso cifra al dinero que habría cobrado Fani por volver al reality de Mediaset.

