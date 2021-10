Paca, el "hombre heterosexual" al que le gusta "vestir de mujer": "Busco una chica con pechotes grandes"

Paca se define como "un hombre heterosexual que me gusta vestir de mujer". Acudió este lunes al restaurante de First Dates por segunda vez, después de una primera visita que se pudo ver en enero de 2020, antes de la pandemia del coronavirus.

En aquella ocasión, la experiencia de Paca no salió bien. Compartió cena con Pilar y, aunque parecía que todo iba bien, finalmente no continuaron juntos. "Era una chica un poco explosiva pero, luego, en las formas de pensar, no era lo que yo buscaba", dijo a Carlos Sobera.

En esta ocasión, Paca quiso darse una nueva oportunidad en First Dates. "He vuelto a ver si encuentro el amor. Espero que tenga tolerancia, comprensión, que sea alegre...", dijo sobre su futura cita.

Paca busca una mujer "con pechotes grandes"

"Me da igual que sea rubia o morena. Eso sí, que tenga los pechotes grandes, a ser posible", dejó claro ante las cámaras del programa. Paca conoció a Soraya, una mujer con la mente muy abierta, que sintió curiosidad por conocer y por qué no, darle algún que otro consejo de belleza.