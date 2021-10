"Ni lo sé ni me importa": Pablo Casado intenta escapar de la pregunta de Franganillo

Pablo Casado, líder del PP, fue entrevistado este lunes por Carlos Franganillo en el Telediario 2 después de cerrar la convención de su partido el pasado fin de semana.

Uno de los momentos más comentados de la noche fue cuando el presentador le preguntó si creía que Vox era un partido populista, algo que Casado evitó responder, aunque sí dejó claro que Podemos lo era: "Es radical y comunista".

"Por mucho que se disfrace", el de Sánchez es "el Gobierno más radical de Europa", ya que "no hay otro que tenga ministros comunistas" ni un partido "como el PSOE que recibe apoyos de un brazo político de una banda terrorista de hace unos años". "Hacen políticas muy equivocadas", explicó.

En ese momento, Franganillo le recordó los casos de Hungría y Polonia. "¿El Gobierno español es más radical que esos Gobiernos?", planteó. "Sí, en cuestiones como pactar con partidos independentistas no hay otro gobierno en Europa. ¿Alguien imagina que los independentistas de Córcega estuvieran en el gobierno de Macron?", respondió.

Pablo Casado: "Ni lo sé ni me importa"

Sobre la renovación del CGPJ, que lleva 1.000 días en funciones, el PP pide que se cambie la ley para que sean los jueces quienes elijan a los miembros de ese órgano, aunque la renovación actual tendría que hacerse con la ley en vigor. "Eso nadie lo pone en duda", dijo.

"¿Por qué esa reforma no se hizo cuando el PP estaba en el Gobierno y tenía mayoría absoluta?", espetó Franganillo. "Ni lo sé ni me importa", respondió rápidamente Casado. "Yo estoy en el PP ahora para hacer las cosas bien, como muchas que se hicieron en el pasado, y mejorar las que se hicieron mal o no dieron tiempo a hacer", respondió Pablo Casado. "Sánchez no tiene escapatoria: la UE no exige, él lo prometió en campaña y no lo modifican. ¿Por qué? Porque quieren seguir ocupando el poder de la justicia".

