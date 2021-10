La peor noche de Terelu Campos en 'Masterchef', "humillada" y peleada con Victoria Abril: "¡Cuidadito!"

Terelu Campos vivió su peor noche en Masterchef Celebrity hasta la fecha. La presentadora se mostró hundida en varias ocasiones, estuvo a punto de ser eliminada y, además, tuvo un enganchón con Victoria Abril en la prueba de exteriores.

Terelu participó en el equipo que, supuestamente, era más fuerte. Capitaneado por Miki Nadal, parecía que se trataba del grupo que iba a salir victorioso, pero el cocinado fue todo un desastre.

La presentadora fue la encargada de preparar los percebes con Victoria Abril. A la hora de repartirlos en bandejas para terminar de cocinarlos, las concursantes tuvieron un conflicto cuando la actriz decidió echar de golpe los percebes sobrantes en la cazuela de Terelu porque supuestamente tenía menos. "A ver, Victoria. Por las buenas soy muy buena pero también tengo muy mala hostia. Cuidadito con la mala hostia", advirtió Campos, que se quejó de la actitud de su compañera.

Acto seguido, y viendo el desastre de su equipo, Terelu se hundió y comenzó a llorar mientras sus compañeros intentaban animarla. Incluso Pepe Rodríguez tuvo que acercarse para saber qué le ocurría.

Terelu protesta: "No hace falta la humillación"

Peor, quizá, el peor momento de Terelu lo vivió al final del programa, en la prueba de exteriores. La comunicadora presentó un arroz con leche sobre un coco. Para apoyarlo, hizo una cama de arroz crudo y se llevó la reprimenda del jurado. Pepe, Samantha y Jordi intentaron bromear con ella amenazando con probarlo.

"No hace falta la humillación. No me hagas eso, Jordi", comenzó a llorar Terelu. "Tengo muchos años a la espalda", dijo, desconfiada, al ver que iban a comer el arroz crudo. "No se puede tener la piel tan final y menos cuando estoy bromeando", respondió el chef. "Pues no me ha gustado la broma", dijo ella. "Es un error gordo y yo te lo explico", matizó Jordi Cruz.

Antes de terminar el programa, Terelu pidió disculpas a Jordi. "Antes controlaba mejor mis emociones, cuanto más mayor me hago, peor".

Finalmente, Masterchef Celebrity expulsó a Yotuel, que fue el pero de la prueba de exteriores con la propia Terelu y Victoria Abril.

