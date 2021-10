El increíble truco de magia de Jandro con el que ha conquistado EEUU por cuarta vez

Jandro ha vuelto a hacer historia. El excolaborador de El hormiguero de Pablo Motos ha ganado por cuarta vez el trofeo Fool Us gracias a un espectacular truco de magia que dejó atónitos a los míticos Penn & Teller, los magos residentes más longevos de Las Vegas y miembros del jurado del programa.

El español prometió a los magos hacer desaparecer dos estatuas de la libertad, una más que David Copperfield. Las figuras, de pequeño tamaño, eran custodiadas por un amigo suyo, un policía y una abogada, de forma que se aseguraba así que nadie pudiera robarlas.

Los tres se encontraban en una pequeña plataforma situada en una pista de aterrizaje del aeropuerto mientras que varios operarios estaban atentos a lo que ocurriera. En caso de detectar cualquier cosa extraña, podían parar la actuación en cualquier momento.

El truco de magia de Jandro que le ha valido su cuarto trofeo Fool Us

Afortunadamente, esto no sucedió, y al caer la tela de la cabina, habían desaparecido tanto las estatuas como las tres personas que las vigilaban. "No te vamos a dar el trofeo tan fácilmente, creemos saber cómo lo has hecho. Tenías un juego de espejos y había un agujero en la pista y bajaron por una trampilla", espetó el jurado.

Jandro esbozó una sonrisa y acto seguido les pidió que abrieran el sobre que explicaba el secreto de su número. Al verlo, los dos decidieron concederle el trofeo después de describir el número como "genial y diabólico". Eso sí, no trascendió ningún detalle de ese sobre.

