Belén Esteban, contra Paz Padilla por cuestionar la boda de Anabel Pantoja: "Me parece fatal que diga eso"

Belén Esteban ha condenado este lunes en Sálvame la posición que tomó Paz Padilla el pasado jueves al cuestionar la boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez dos días después del fallecimiento de su abuela, Doña Ana, la madre de Isabel Pantoja.

Todo comenzó cuando Kiko Hernández preguntó a la presentadora qué haría ella en el lugar de la colaboradora: "Yo, que entiendo la muerte desde otro... desde otro prisma menos dramático. Que yo bailé en la iglesia con el cuerpo presente de Antonio, fuimos a ver la puesta de sol y bailamos, era un homenaje a él... Pero por ella, por cómo se siente uno ante una pérdida de un ser querido, creo que no va a disfrutar de la boda", opinó la gaditana.

"Al final es una celebración para ellos... mi boda con Antonio fue lo más bonito del mundo y si pienso en ella lloro... A mí me daría mucha pena que ella no pudiera vivir una boda plena y que recordara toda la vida que se casó con la pena de que su abuela había muerto el día anterior", remató la presentadora, que añadió que ella lo dejaría todo para dentro de unos meses.

Belén Esteban: "Me parece fatal que Paz Padilla dijera eso"

"Lo que puedes posponer es material, el convite, la música, la exclusiva... que en este caso estoy segura de que la revista no le pondrá ningún problema", sentenció Paz Padilla en una idea con la que estaban de acuerdo casi todos los colaboradores presentes ese día en el plató de Telecinco

Este lunes, Belén Esteban ha regresado al plató de Sálvame Diario, donde preguntó a sus compañeros si era cierto que Paz Padilla había dicho que Anabel Pantoja no se debería casar. "Sí, lo dijo", confirmó Víctor Sandoval, testigo de las declaraciones de la gaditana. "Pues me parece fatal que Paz Padilla diga eso", lamentó la tertuliana.

Rafa Mora saltó enseguida a defender a la presentadora: "Dijo que porque no se iba a encontrar bien", puntualizó el valenciano. "Bueno, pero lo dijo", insistió Sandoval. "Yo se lo diré a ella, no tengo problema, pero que ella misma diga que no cree que esté haciendo bien... Yo a ella siempre la he escuchado poniendo de ejemplo su caso con Antonio, que a mi me parece de 10 que haya gente que viva la muerte así. Pero que diga eso de Anabel... Y no lo digo de malas, ¿eh?", concluyó la colaboradora.

