La increíble jugada de un concursante de 'La Ruleta': resuelve en solo 3 segundos el panel final del programa

Los espectadores de Antena 3 se llevaron este lunes una gran sorpresa al ver cómo Jorge Fernández descubría a uno de los mejores concursantes que han pasado nunca por La Ruleta de la Suerte. Después de hacer todas las pruebas de forma impecable, el joven consumó su buen hacer resolviendo en tres segundos el panel final.

El participante se clasificó para la gran final con un total de 1.500 euros en su marcador, ya que resolvió con superioridad gran parte de las pruebas previas del formato. En el panel final, el concursante debía resolver el nombre de un álbum y el cantautor que lo publicó.

Con las cinco letras que da el presentador (R, S, F, Y y la O), se rellenaron hasta 11 huecos del panel. A estas, el joven añadía las suyas: "la N de Navarra, la L de Lugo, la D, de Dani y la A de Asturias". Además, contó con una consonante extra y el concursante eligió la "T de Toledo". Con estas opciones, la frase del panel estaba casi al descubierto.

El dineral que se llevó el concursante de La Ruleta

En apenas tres segundos, el participante daba la respuesta correcta: "Arena en los bolsillos y Manolo García", respondió el chico en alusión al primer LP en solitario que el artista lanzó después de que se disolviera El último de la fila.

"Te ha sobrado mucho tiempo, no has estado nervioso en ningún momento, porque lo has visto desde el principio", reconoció Jorge Fernández antes de abrir el sobre para descubrir el premio total que se llevaba el ganador del programa. El presentador informaba a este enseguida de que sumaba 2.000 euros más a su marcador, por lo que se iba con un total de 3.500 euros.

