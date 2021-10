Ana Rosa para los pies a Irene Rosales por su enfrentamiento con la prensa: "No puedes coger solo lo que te interesa"

El Programa de Ana Rosa analizó este lunes todo lo que se ha desencadenado este fin de semana tras la celebración de la boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez el pasado viernes en la isla canaria de La Graciosa. La situación en la familia de la televisiva es de lo más tensa y los colaboradores de Quintana han debatido sobre el conflicto.

El espacio de Mediaset recogió además unas imágenes de la polémica que ha protagonizado Irene Rosales, mujer del DJ, quien se enfrentó a la prensa mientras llegaba en coche a su domicilio. La que fuera tertuliana de Viva la vida bajó la ventanilla y estalló contra los compañeros periodistas.

"¡No voy a hablar absolutamente nada! ¡Cada vez que meta el coche tenga aquí a 10 personas, al final le voy a dar un porrazo al coche y me voy a enfadar!", soltó indignada Rosas "No voy a hablar nada porque no es un tema que tenga que ver conmigo y yo ya me quité de la tele", advierte antes de insistir con su vehículo. "Es un sitio pequeño, hay 10 personas y al final le voy a dar un porrazo al coche".

Ana Rosa carga contra Irene Rosales

Tras ver las imágenes, Ana Rosa criticó duramente a Irene Rosales por encararse con la prensa del corazón. Antes lo hizo con su marido, Kiko Rivera, por hacer volver a su mujer desde Sevilla. "También te digo, tiene que tener en cuenta que ella trabaja..., recordó la presentadora.

Este discurso que ha hecho, disculpadme, tiene sentido si es una señora que es mujer de no sé quién, que no sale en los medios, que no tiene nada que ver y que ni es noticia...", opinió Ana Rosa. "Ahí sería entendible que dijese 'dejadme en paz, yo no pinto nada en esto.... Ella tiene que entender que está en los medios de comunicación, lo que no se puede es coger lo que nos interesa y lo que no nos interesa, no", remató la presentadora, destacado de nuevo que Irene "está tensa".

