Sale a la luz un detalle importante de la marcha de Juanjo Cardenal de 'Saber y ganar': "Me dijeron que no"

Juanjo Cardenal, la voz de Saber y ganar desde hace 24 años, dejó el programa este verano por jubilación. Desde entonces, Elisenda Roca es la eLoncargada de leer las preguntas que tienen que responder los concursantes que participan en el concurso de La 2.

"No me costó trabajo asimilarla", dice Cardenal en una entrevista concedida a Lanzadigital. "Fue un veneno que me fueron inoculando poco a poco. En diciembre sabía que me quedaban seis meses 'de vida'. En junio me avisaron de que el día 22 se acababa el carbón y que el 23 ya no podría grabar el programa. Te vas haciendo cargo de eso", relata. "Pedí que me dejaran hasta febrero de 2022 que el programa celebra el 25 aniversario, pero me dijeron que no ¡Pues ya está!", se sincera Cardenal sobre un adiós que hubiera preferido alargarlo unos meses más para hacerlo coincidir con esa fecha tan importante.

Lea también: El mensaje de Jordi Hurtado a Juanjo Cardenal el primer día de su jubilación

Cardenal explica que sigue viendo el programa desde casa. "Por supuesto. Cómo podría desligarme de él", aunque reconoce que "no es lo mismo". "Los sonidos, los movimientos, la interrelación silenciosa o con un metalenguaje entre nosotros, el equipo, eso ya no lo vivo. Estoy en mi casa, a lo mejor, comiéndome un bocadillo de tortilla, eso me crea una distanciación con el medio que no es la que vivía en las grabaciones. Cuando grababa Saber y Ganar lo veía muy pocas veces, ya me lo sabía".

Aunque ahora sea un espectador más del que hasta ahora ha sido su programa, Juanjo Cardenal descarta dar la sorpresa como concursante. "Es la pregunta más fácil de la entrevista. No. En contra de la opinión impertinente de mis hijos", dice.

Entidades Jordi Hurtado presentador de Saber y Ganar presentador de Saber y Ganar Juanjo Cardenal La voz en off de Saber y ganar La voz en off de Saber y ganar

Relacionados Saber y ganar provoca un revuelo en Twitter al nombrar la localidad gallega de Muxía