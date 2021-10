Los impactantes secretos de Frigenti y Adara: de estar a punto de morir a tener sexo en un tanatorio

Varios hechos importantes ocurrieron este domingo en el debate de Secret Story. El programa presentado por Jordi González avanzó los porcentajes ciegos para la próxima expulsión y desveló los secretos de tres de los concursantes: Sofía Cristo, Miguel Frigenti y Adara Molinero, que se una así la prueba por la que puede ganar 50.000 euros extras.

Durante la velada, el presentador aseguró que uno de los cuatro nominados acumula un 79,7% de los votos para ser eliminado de la casa. De este modo, la audiencia del reality quiere por mayoría absoluta que Cynthia, Luca, Fiama o Cristina sea apeado de la convivencia, teniendo que abandonar el reality este mismo jueves.

El expulsado cogerá el testigo de Miguel Frigenti, que visitó el plató del debate tras perder hace unos días la batalla contra Sandra Pica. El joven periodista y Sofía Cristo fueron los primeros en desvela sus secretos. En el caso de la DJ, aseguró que había tenido "una aventura con una mujer casada".

Cristina Tárrega, conocedora de la historia, dio más detalles sobre la misma: "Sofía esperaba que dejara a su familia por ella pero no lo hizo. Fue estafada por una mujer casada que la utilizó para vivir un sueño erótico que se enganchó de ella, pero prefirió lo económico de un señor que lo consintió sabiendo que estaba con ella", aseguró la tertuliana.

Frigenti estuvo a punto de morir y Adara tuvo sexo en un tanatorio

Por su parte Frigenti explicó que a él le tuvieron que "dar la extremaunción". "El embarazo de su madre entrañaba mucho riesgo y le pidieron a un sacerdote que le diera", contó Jordi González. "Mi madre tuvo un embarazo complicado, yo venía con una melliza que no llegó a nacer y, aunque suene un poco a coña, tuve un problema por el cual no me llegaba el oxígeno al cerebro", añadió el joven en unas palabras que provocaron algunas risas en plató.

"Que nadie se ría de algo así delante de mí", exigió muy serio el presentador. "Estuve dos días muy mal, los médicos llegaron a decirle a mi madre que no iba a salir adelante. Entonces fue el cura al hospital de Talavera de la Reina a darme la extremaunción y al tercer día los médicos fliparon porque fui respondiendo al tratamiento, se me empezó a oxigenar la sangre y el cerebro y salí adelante, así que soy un superviviente", concluyó el concursante.

Finalmente, Adara Molinero, que se une a la dinámica de los secretos, compartió el suyo con la audiencia de Telecinco. "Hice el amor en un tanatorio", soltó la joven en unas palabras que hicieron a muchos llevarse las manos a la cabeza. Sobre todo a Gianmarco, que aseguró que no había sido con él, ya que, para empezar, es algo que no veía correcto. "No todo vale", concluyó indignado.

