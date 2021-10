Iván Redondo avisa de lo que pasará en España con Ayuso, Casado, Sánchez y Yolanda Díaz en los próximos años

Iván Redondo fue jefe de gabinete de Pedro Sánchez, además de su asesor durante los últimos años. Antes lo fue de José Antonio Monago o Xavier García Albiol, candidatos del Partido Popular.

"Si de aquí a un tiempo le llama Pablo Casado y le dice, 'Iván, pídeme lo que quieras, pero yo quiero que me lleves a la Moncloa como llevaste a Pedro Sánchez en su momento', ¿le diría que sí?", planteó Jordi Évole.

"Bueno, yo te diría que el pídeme lo que quieras ya lo he vivido y en sentido positivo con el presidente", dijo Redondo. "No me voy a ir al Partido popular", dejó claro. Asimismo, aseguró que votará a Pedro Sánchez en las próximas elecciones. "Sin duda".

Évole le planteó varias preguntas sobre lo que cree que pasará en España en los próximos años y Redondo explica que Sánchez "es el que más probabilidades tiene de ser el presidente del Gobierno" en los siguientes comicios. "Si marca el camino con determinación, como lo ha hecho estos tres años y medio, se convertirá en un hecho".

Lea también: "Joder, Iván": Jordi Évole se desespera con Redondo y le espeta que "vive en una serie de ficción"

El futuro que Redondo augura a Yolanda Díaz: "Si se presenta a través de una plataforma... sí"

Por otra parte, explica que, entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso, es el líder del PP quien tiene más opciones de llegar a la Moncloa a pesar del tirón popular de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Asimismo, Évole quiso saber si Yolanda Díaz mejorará los resultados de Pablo Iglesias como líder de Podemos. "Si se presenta a través de una plataforma, sí. Mucho".

Entidades Jordi Évole Requena Presentador y follonero Presentador y follonero Iván Redondo Jefe de Gabinete de Presidencia y Secretario de Estado de Comunicación Jefe de Gabinete de Presidencia y Secretario de Estado de Comunicación

Relacionados Jordi Évole confiesa lo que le dijo Mariano Rajoy tras su entrevista en Salvados