El comentario que Iván Redondo quiso eliminar de su charla con Jordi Évole: "Córtalo"

Jordi Évole charló este domingo en La Sexta con Iván Redondo sobre su salida del Gobierno y también abordaron su futuro profesional, después de dejar el gabinete de Pedro Sánchez.

Redondo comentó que volvía a los medios de comunicación "a jugar en el mismo equipo contigo". "¿A La Sexta se viene?", dijo, muy sorprendido, el presentador. "No, analista, lo lunes, en La Vanguardia", dijo Redondo.

Évole bromeó con el sueldo que le pagarían en dicho periódico por sus artículos. "Parecido a usted", respondió Redondo. "Yo si quiere se lo digo aquí y ahora, si usted me lo dice, yo la diría, pero usted no se atreve a decir su cifra", comentó el periodista. "Sé que te quiere fichar mucha gente, no me hagas hablar, esto seguro que lo quieres cortar", bromeó Redondo.

Jordi Évole: "No voy a cortar nada de esto, Iván Redondo"

En ese momento, el exjefe de gabinete de Sánchez retomó el tema de La Sexta. "Lo de La Sexta... en fin. Córtalo, ¿eh?", dijo riendo. "¿Está al caer?", preguntó Évole. "¿Va a estar en La Sexta?", insistió. "Córtalo", continuó Redondo, que seguía con una sonrisa. "No voy a cortar nada de esto, Iván Redondo", advirtió Évole. "Bueno, nos veremos los lunes en La Vanguardia", resolvió el invitado, cambiando así de tema.

