"Joder, Iván": Jordi Évole se desespera con Redondo y le espeta que "vive en una serie de ficción"

Jordi Évole entrevistó este domingo en La Sexta a Iván Redondo, exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez, que salió del Gobierno por sorpresa en la última remodelación del Ejecutivo, antes del verano.

"Decidí parar y paré. Lo entendió pero estoy a disposición del presidente y del país", dijo Redondo sobre esa salida que todavía alberga muchas dudas. De hecho, hay una corriente que apoya esa versión, mientras que otra asegura que fue Sánchez quien decidió prescindir de él.

"Antes hablábamos entre 8 y 12 veces, o menos. Ahora estamos en contacto. No me corresponde decir cuánto. Igual que con otros ministros. Pero es un contacto personal", explicó cuando el presentador le preguntó por su relación actual.

"¿Cuándo hace que no habla con él?", preguntó Évole. "Estamos en contacto". "¿Sabe que da esta entrevista?", insistió. "Sí lo sabe". "¿Quién se lo ha dicho? Porque solo lo saben en la cadena", sugirió el presentador. "Lo conoce porque estamos en contacto", apuntó Redondo. "¿Y le dijo: 'Voy a dar una entrevista a Évole'?". "Estamos en contacto". "Joder, Iván. ¿Pero se lo dijo usted?", insistió el periodista. "Estamos en contacto".

Redondo, entre otras cosas, desveló que Sánchez "me ofreció ser ministro cuando ganamos la moción pero yo nunca me he visto en esa posición". También quiso dejar claro que tiene buena relación con Carme Calvo. "Siempre me ha respetado y yo a ella. Siempre hemos trabajado juntos. Los medios apuntaban a divergencias que no existían". En ese momento, Évole le respondió: "Sin preguntarle yo nada, usted ha colocado el mensaje de que se llevaba bien con Calvo. Eso es de alguien acostumbrado a crear un relato".

El presentador también preguntó si la moción de censura fue idea de él, algo que tampoco quiso dejar claro Redondo -"fue una decisión del presidente"-, quien sí dio algunos detalles sobre una idea que se edificó bajo la premisa de "ganar perdiendo". "Usted vive en una serie de ficción", espetó Évole.

"¿Sánchez tuvo celos de usted?", planteó el presentador. "Yo creo que no. Hemos tenido una relación especial sagrada. Nos conocemos mucho. Yo le dejé entrar en mi vida y él en la suya".

"La moción de Murcia no se tuvo que producir; no contaron con mi opinión"

La última etapa de Iván Redondo en el Gobierno coincidió con la moción de censura en Murcia y las elecciones en Madrid. "Era imposible", reconoció sobre estos comicios. "Había un 1% de posibilidades de ganar en Madrid", aseguró.

Sobre la moción de Murcia que provocó la convocatoria de elecciones por Ayuso, Redondo quiso dejar claro que no partió de su estrategia. "No sé de quién fue la idea de la moción en Murcia. No se tuvo que producir, esa es mi opinión", dijo. "Se me comunicó el mismo día. Fue llamativo. Me pareció un movimiento audaz pero no funcionó. Yo no participé y hasta entonces sí había participado. Para esa decisión no se quiso contar con mi opinión. No me fastidió pero me sorprendió".

La cena "tensa" con dos amigos de Sánchez: "Querían que me quedara"

Durante la charla, Iván Redondo quiso dejar claro que su salida del Gobierno obedecía a una decisión personal, a pesar de un "último intento de explicar que es importante que me quede es el martes de esa semana". Ese día, según su relato, cenó con dos amigos comunes de él y Sánchez. "Intentaron darme argumentos para que continuara y yo les expliqué que no. Querían que me quedara". Redondo confirmó que le ofrecieron un Ministerio. "Me cuesta dar ese salto en el que te conviertes en político. Me lo planteó el presidente unos días antes", aseguró.

"¿Esa cena acaba bien?", preguntó Évole. "Hubo un momento de tensión, porque se quiere intentar que continúe pero yo no estoy dispuesto. Me sorprendió la insistencia", explicó Redondo, que se negó a desvelar la identidad de esas dos personas.

