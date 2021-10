Sofía Cristo cuenta en 'Sábado Deluxe' uno de los momentos más duros de su vida: "Solo tres amigos lo sabían"

Hace unos días, Sofía Cristo compartió con la audiencia de Secret Story algunos secretos de su vida que ni siquiera su madre conocía. La exconcursante de La casa de los secretos reveló haber sufrido abusos sexuales cuando era una niña. Este sábado, ha acudido al plató del Deluxe para explicar más detalles sobre este terrible suceso.

La hija de Bárbara Rey aseguraba que ese capítulo de su vida era desconocido por su familia. Su madre no sabía nada, su hermano tampoco y eran solo unos pocos elegidos de su círculo cercano los que conocían la historia. "Tres o cuatros amigos", afirmaba.

La DJ explicaba en el programa de Jorge Javier Vázquez que se trató de un "abuso puntual", que su mente bloquea algunos recuerdos, pero que se acuerda del momento a la perfección: "Me acuerdo de la persona como si la estuviera viendo ahora mismo y de sus manos".

Sofía Cristo cuenta uno de los momentos más duros de su vida

"No denuncié nunca porque en la época que podría haberlo hecho, porque ya era consciente, estaba todo el día drogada", relataba. "Después pensé que no merecía la pena denunciar a alguien que ya está pagando su condena en vida y no puede hacer daño a ningún niño más", afirmaba Sofía Cristo.

Por otro lado, la hija de Bárbara Rey ha comentado que ese terrible hecho podría haber condicionado sus relaciones con los hombres: "Yo soy bisexual y siempre he hablado abiertamente. Pero tengo más obstáculos con un hombre. Con un chico no soy capaz de tener una relación estable".

