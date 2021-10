Terelu se emociona al hablar de María Teresa Campos: "Lo que más me duele es el sufrimiento de mi madre"

La tarde del sábado fue muy difícil para Terelu Campos y Alejandra Rubio en Viva la vida. Madre e hija tuvieron que enfrentarse en plató a un vídeo que recopilaba las duras declaraciones de Edmundo Arrocet sobre ellas y María Teresa Campos.

En su entrevista, Bigote Arrocet volvía a dejar a la veterana presentadora de "mentirosa" y se reiteraba en que no cortó su relación por un mensaje de WhatsApp. Entre otras cosas, el humorista cuenta que le prestó 50.000 euros, aunque asegura que no le pedirá que se los devuelva.

Lea también: Alejandra Rubio rompe a llorar en 'Viva la vida': "Tranquilízate, por favor, hija"

Tras este vídeo, el programa presentado por Emma García emitía la reacción de María Teresa a las palabras de Edmundo y mientras, en plató, Terelu se venia abajo. "Te entendemos perfectamente, Terelu", le ha dicho la presentadora del espacio vespertino.

Terelu se emociona al hablar de María Teresa Campos en 'Viva la vida'

"No, no me entendéis. Se me demuestra mucho que no se me entiende, pero me da igual. Ya dije antes que no espero nada de nadie desde hace mucho tiempo. De nadie en mi vida profesional, claro, no en la personal", ha respondido la madre de Alejandra Rubio.

Lea también: Terelu Campos, indignada, responde contundente a Edmundo Arrocet: "Yo no tengo miedo de nada"

La hija de la veterana presentadora ha pedido respeto por su madre: "A mí lo que más me duele es el sufrimiento de mi madre, el mío me trae sin cuidado pero a ella hay que protegerla". "Mi abuela es una persona de ochenta años, ya está bien, punto", añadía Alejandra Rubio.