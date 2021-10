Belén Esteban desvela el nombre de la persona que fue clave en el reencuentro de Kiko Rivera e Isabel Pantoja

Belén Esteban fue una de las principales invitadas de la boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez. La colaboradora de Sálvame ha acudido este sábado al Deluxe para contar algunos detalles que ha presenciado en el enlace, como el motivo por el que Kiko Rivera acudió a Cantora tras el fallecimiento de su abuela, doña Ana.

"Me lo pasé fenomenal. Lo he dado todo. No sé a qué hora me acosté. Canté La bomba y canciones de toda la vida", comenzaba explicando la de Paracuellos que volvió rápidamente a Madrid desde La Graciosa.

Después de que el programa emitiera un vídeo en el que se aseguraba que Anabel Pantoja se había casado con los mismos pendientes que llevó Isabel Pantoja en su boda con Paquirri, Belén lo negó, apuntando que "como mucho serían parecidos".

Belén Esteban desvela el nombre de la persona que animó a Kiko a ir a Cantora

'La Esteban' también ha desvelado que horas antes de la boda, pudo hablar con Kiko Rivera, entre otras cosas, de su presencia en Cantora, lo que propició el reencuentro con Isabel Pantoja: "Ayer hablé con Kiko y él no sabía qué hacer. Kiko me ha dicho que dijera que él fue a Cantora porque Raquel Bollo le dijo que tenía que ir... Esto es algo que contará Kiko. Él quería ir, pero faltaba que alguien lo animara", indicó.

Además, la colaboradora asegura que tanto Kiko Rivera como Irene Rosales estaban ilusionados con el enlace entre Anabel Pantoja y Omar Sánchez: "Para ellos fue un palo muy gordo lo que pasó, a mí se me caía el alma a los pies viendo a Irene Rosales con cuatro maletas y dos niñas volviendo a la península solas para estar con Kiko".

