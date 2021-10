Boris Izaguirre relata en 'La Sexta Noche' una agresión homófoba que sufrió: "Me pegó un puñetazo"

Este sábado, 2 de octubre, La Sexta Noche emitió una nueva entrega de Entrevista2 con Xavier Sardà. En esta ocasión, el invitado fue el presentador Boris Izaguirre. Los dos comunicadores hablaron sobre el problema de la homofobia.

Sobre su etapa en Crónicas, Boris recordó cuando fue a Tallin, Estonia, al Festival de Eurovisión de 2002 apoyando a Rosa López. "Cuando fuimos Bisbal me dijo ¡Esto es todo gay, gay de verdad! Y le dije claro, este Festival es el de la liberación, para los gais del Este, que lo estaban pasando muy mal y siguen pasándolo muy mal", aseguró.

Lea también: La frase de Boris Izaguirre sobre Omar Montes y el Fary que ha provocado un cataclismo en las redes sociales

En la charla, Sardà ha lamentado el hecho de que haya gente "que va por la calle con miedo". "Esto me parece terrorífico y, sobre todo, que sean muy jóvenes, pero es porque han dejado de tener la referencia", le ha respondido Izaguirre, quien ha destacado que no se ven "besos entre personas del mismo sexo continuamente, ni en la publicidad, ni en la televisión, ni en la calle".

Boris Izaguirre relata una agresión homófoba que sufrió: "Me ensangrentó la cara"

En ese sentido, Boris recordó que él mismo sufrió una agresión homófoba cuando fue al cine, un día que sacó entradas para ver King King. "Yo soy muy amanerado y vino un tipo de entre las filas y me pegó un puñetazo horrible, me tumbó al suelo y me ensangrentó la cara", ha dicho el presentador de origen venezolano.

Lea también: Ana Obregón regresa a TVE: presentará el Telepasión de Navidad con Boris Izaguirre

Sin embargo, de aquel suceso lo que más recuerda es cómo se quitó la sangre, se levantó y entró a la sala porque nadie le iba a impedir estar en el cine y ver esa película. "Los que pegan a los gais es que son gais también o que tienen un conflicto interior. En vez de pegar, lo mejor es probarlo", defendió Izaguirre.

Entidades Javier Sardá Periodista y ecritor español Periodista y ecritor español Boris Izaguirre presentador presentador