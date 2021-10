Alejandra Rubio rompe a llorar en 'Viva la vida': "Tranquilízate, por favor, hija"

Viva la vida le ha enseñado a Terelu Campos y Alejandra Rubio las duras declaraciones que Edmundo Arrocet ha dado a una revista sobre el clan Campos. Unas palabras que no han sentado nada bien, especialmente a la nieta de María Teresa que se ha derrumbado en directo.

"Terelu y Carmen me culparon del ictus (de María Teresa). Imagínate, ¿qué culpa tengo yo? Durante cuatro años era yo el que cuidaba de la casa. Los arreglos los hacía yo y los pagaba yo", comentó Edmundo en su entrevista.

Lea también: Nuevo capítulo en el culebrón Campos-Arrocet: Alejandra Rubio y Bigote rompen a llorar en su reencuentro

Además, el humorista echó en cara a Carmen Borrego haber conseguido trabajo tanto a su hija como a su marido. Bigote Arrocet se mostró dolido porque, a pesar de eso, la hija menor de la periodista "habló mal de él".

Alejandra Rubio rompe a llorar tras las duras declaraciones de Edmundo Arrocet

Mientras 'Viva la vida' mostraba las partes más significativas de la entrevista, Alejandra no ha podido evitar ponerse muy nerviosa al ver unas imágenes de su abuela visiblemente abatida y preocupada por lo sucedido. Terelu ha intentado calmarla a la voz de "por favor, hija, tranquilízate".

Lea también: Alejandra Rubio, dolida con su tía Carmen Borrego tras llamarla "desquiciada": "No me lo esperaba"

Minutos después de volver de publicidad, Emma García ha querido saber como se encontraba Rubio: "¿Qué te ha pasado, Alejandra?". "Si estas declaraciones hubieran sido antes de nuestro reencuentro yo no habría reaccionado así, es algo que no me esperaba", contestaba ella.

Lea también: Terelu Campos, indignada, responde contundente a Edmundo Arrocet: "Yo no tengo miedo de nada"

Terelu, por su parte, ha querido desmentir todas las palabras del ex de su madre: "Nos ha acusado de algo gravísimo, yo pido que se revisen las imágenes, jamás he dicho nada así sobre Edmundo, nunca he hablado mal de él". Qué vergüenza, todo esto es muy triste", confesaba.