Jordi Évole confiesa lo que le dijo Mariano Rajoy tras su entrevista en 'Salvados'

La Sexta Noche ha hablado con Jordi Évole este sábado para repasar las entrevistas que el periodista ha tenido la oportunidad de hacerle a los expresidentes de España como Zapatero, Aznar, Felipe González y Mariano Rajoy.

En abril de 2016, Évole entrevistó para un programa de Salvados a Mariano Rajoy que entonces estaba en La Moncloa. El periodista ha recordado que "fue una entrevista donde el tema Bárcenas y el caso Gürtel ocupó gran parte del tiempo".

Évole desvela lo que le dijo Rajoy tras su entrevista en 'Salvados'

"¿Recueras si en aquel momento Rajoy te dio alguna señal de lo que podía suponer para él su fin político por el caso Bárcenas?", quiso saber Verónica Sanz, presentadora del programa de actualidad de la segunda cadena de Atresmedia.

Entre risas, el periodista catalán recordó lo que el exdirigente del Partido Popular le había dicho tras la entrevista: "No me dio ninguna señal pero cuando dejamos de grabar me dijo: 'Demasiado Bárcenas", ha confesado Évole. "Me siento orgulloso de haber tenido la oportunidad de entrevistar a personajes de este calibre", ha añadido el conductor de Salvados en La Sexta.

