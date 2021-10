Anabel Pantoja, rota por la indiferencia de Kiko Rivera: "Mi primo ni siquiera me ha felicitado"

Pese a las grandes ausencias, la boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez se celebró tal y como deseaba la colaboradora de Sálvame en la isla canaria de La Graciosa. Aún así, la sobrina de Isabel Pantoja ha reconocido sentirse decepcionada con su primo Kiko Rivera y ha roto a llorar en Sábado Deluxe.

Pese a que en un principio Kiko Rivera iba a asistir con su familia al enlace, la muerte de su abuela, doña Ana, provocó que el DJ decidiera en el último momento no asistir a la boda de su prima.

El programa que presenta Jorge Javier Vázquez ha conseguido las primeras declaraciones de Anabel: "Llamé a Kiko el día de la boda porque estaba muy nerviosa y no pude hablar con él. Me contestó Irene y me dijo que estuviera feliz. Y le dije 'por favor, dile a Kiko que me llame' y aún no me ha llamado".

Anabel Pantoja, rota por la indiferencia de Kiko Rivera: "Ni siquiera me ha mandado un mensaje"

"¿Pero tú sabes por qué Kiko te ha dejado de seguir en redes sociales?", le preguntaba María Patiño a la recién casada. "He escuchado esta mañana en Socialité que mi primo me había dejado de seguir y he comprobado que era cierto. Me gustaría que si tiene algún problema conmigo me lo diga claro porque yo ya más no puedo hacer", confesaba Anabel.

La colaboradora se ha mostrado dolida por la actitud de su primo: "Me dijo que él no celebraría la boda, pero no se enfadó por el hecho de que yo lo hiciera, o al menos eso creía yo, ni siquiera me ha mandado un mensaje felicitándome o diciéndome que estaba muy guapa".

En ese momento, Jorge Javier le ha querido dedicar unas palabras a Anabel: "Te queremos mucho, nos alegramos mucho de que seas feliz y nos encantó verte disfrutar así de tu día, no te enfades con nosotros por meternos contigo, es que enfadada eres muy graciosa, vuelve pronto que te echamos de menos". Anabel no ha podido evitar romper a llorar con el mensaje del presentador.