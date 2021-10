Dani Mateo desvela lo que no se vio del ataque de cataplexia de Jordi Évole en 'El intermedio'

Jordi Évole volvió a sufrir este jueves un ataque de cataplexia en El Intermedio al no parar de recibir bromas por parte de El Gran Wyoming. El periodista explicó a principios de año en qué consiste la enfermedad: "A veces, cuando te ríes, pierdes la musculatura. Es una derivada de la narcolepsia", confesó.

Este viernes, después de que Cristina Pedroche introdujese el tema para los espectadores de Zapeando, Dani Mateo ha contado lo que sucede durante los cortes publicitarios del programa de Wyoming cuando acude Évole.

"En todas las pausas de El intermedio, y ya desde que llega Jordi, a él se le dice. O incluso el propio Jordi se lo dice: 'Oye, Chechu, que lo paso muy mal. Que si me río, me caigo'. Pero es que Jordi se parte con Wyoming. Le ve la cara y ya se rompe". Sin embargo, Wyoming no parece hacer caso a lo que le dicen ya que, tal y como expresa Mateo, "es como un puto tiburón, que cuando ve que entra un chiste y el otro tiembla, ya va a saco".

"Es como un boxeador cuando tiene sangre en la boca. Cualquier día lo perdemos", ha explicado el presentador del programa de La Sexta en clave de humor para introducir el fragmento en el que se ve al conductor de 'Lo de Évole' intentando no estallar por el discurso de su compañero.

"Voy a contaros un secreto. Luego Wyoming y Jordi se van a tomar algo y a cenar. Todos estábamos muy preocupados, de verdad. En el chat interno que tenemos de 'El intermedio' preguntábamos qué tal estaba. Todo lo que responde Chechu en ese chat es delito. No se puede leer", ha confirmado Dani Mateo en Zapeando.

