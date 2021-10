El encontronazo entre Chelo García Cortes y Laura Fa en 'Sálvame': "¿Tú qué sabes como seré yo más feliz?"

Chelo García Cortes y Laura Fa han vuelto a coincidir en el plató de Sálvame tras su enfado. En una entrevista con Gabriel Rufián, La catalana tildó a su compañera de "antigua", asegurando que Chelo "está en edad de jubilarse". Además, afirmó que la periodista "está totalmente superada".

Este viernes, en el especial que ha organizado Sálvame por la boda de Anabel Pantoja, Carlota Corredera ha querido saber si Laura Fa se arrepiente de las declaraciones que dio sobre sus compañeros: "Laura, ¿tú te arrepientes de lo que dijiste sobre Chelo?".

"Me arrepiento si hace daño pero no del sentido porque no era negativo", respondía tajante la colaboradora ante las risas del resto de colaboradores presentes en plató. "¡Que no era negativo!", decía en alto un incrédulo Rafa Mora.

El encontronazo entre Chelo García Cortes y Laura Fa en 'Sálvame'

"Laura recuérdame qué fue lo que dijiste de Chelo", insistía la presentadora del programa de Telecinco. "Pues que yo creo que sería más feliz jubilada. Pero es una cosa que yo creo, si estoy equivocada pues...", repetía la catalana, mientras tanto, Chelo García Cortés negaba: "No querida, me llamaste antigua".

Es más, Cortés se preguntaba cómo su compañera se atrevía a hablar de su propia felicidad: "¿Tú qué sabes cómo seré yo más feliz?, ¡Antigua tú!. ¡Veremos que te pasa a ti cuando tengas mi edad!". "Mejor antigua que vieja", apuntaba Carmen Alcayde, entre risas, intentando calmar la situación entre las dos colaboradoras.

