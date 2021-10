Omar Montes habla de la Nochevieja que pasó en Cantora con Isabel Pantoja: "Mi abuelo la lio jugando al Twister"

Omar Montes nunca defrauda. El cantante español regaló a Pablo Motos en El hormiguero una maravillosa entrevista repleta de titulares y, que una vez más, dejó con la boca abierta a la audiencia. El ganador de Supervivientes 2019 acudió al programa de Antena 3 para presentar su libro biográfico Mi vida mártir.

Una de las anécdotas que contó fue lo que ocurrió el día de Nochevieja que Isabel Pantoja le invitó a él y a su familia a Cantora. "¿Es verdad que tu abuelo la lio jugando al Twister [un juego que consiste en poner el pie y la mano en el color indicado tras hacer girar una ruleta]?", preguntó Motos.

"Verle jugando al Twister con la Pantoja... Pon la mano en un lado, el pie en otro... si se cayó encima de ella, casi la aplasta y se la carga. Eso fue un despropósito", reveló el cantante recordando que la tonadillera también tenía el Scrabble y el ajedrez. "Pero eso apenas jugaban".

Omar Montes descoloca a Motos: "Mi padre trajo el kebab a España"

A continuación, Omar 'se pasó de la raya' al contar cómo se las ingenió para tratar de aliviar una picadura de avispa a una persona cuando trabajaba de socorrista. "Le dije 'no pasa nada, te lo quito en dos minutos'. Me acordé de mi abuelo cuando contaba que en la mili se lo curaban orinando encima. Me lo llevé al cuarto del socorrista, le oriné el pie y a partir de ahí hicimos una amistad que sigue actualmente", narró.

Más serio se puso cuando explicó el verdadero significado de 'mártir'. "Sufriste bullying de pequeño", dijo primero Motos a lo que Omar le respondió: "Los niños en un pueblo eran muy crueles. Tenía que llevar dos meriendas y a veces tres. Había uno que estaba más fuerte que yo y si no le daba la merienda, me la quitaba y, además, me pegaba".

Lea también: Omar Montes monopoliza la televisión: compaginará su propio programa en Cuatro con 'La Voz Senior' y 'El Desafío'

Como guinda a la entrevista, el artista afirmó, con todas las de la ley, que "mi padre trajo el kebab a España". "Si yo te contara de qué está hecho, podría ir a la cárcel, solo hay cuatro personas que saben cómo se hace el kebab en este país", aseguró, confirmando por otro lado y en un perfecto inglés que viajará al espacio. "Podría decirse que soy coleguilla de Jeff Bezos".