La reacción de Iker Jiménez al comer un torrezno impreso en 3D: "Pensaba que iba a salir corriendo"

Iker Jiménez hizo algo insólito este jueves. El presentador de Horizonte se atrevió a comer comida impresa en 3D. Para ello, el programa que emite Cuatro recibió a Ángel Niño, concejal delegado de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid. "Estoy nervioso porque yo soy de buen comer", reconoció minutos antes.

"Los próximos 30 años habrá 2.000 millones de personas más en el mundo, y esa gente se tiene que alimentar", dijo el invitado explicando que existen varias técnicas para ello. "Una de ellas es la impresión 3D, otra es el origen vegetal, es decir, imprimir 3D se puede hacer de dos formas: origen animal y vegetal".

En el primer caso, tal y como el experto en innovación contó, el 40% de la carne que se desperdicia de la industria cárnica se reutiliza para imprimir carne origen animal". "Este chuletón es carne reciclada", apuntó Iker Jiménez muy sorprendido al ver el plato sobre la mesa. "Esa grasa que ves es aceite texturizado".

La sorpresa de Iker Jiménez al probar comida impresa en 3D en 'Horizonte'

Explicada la teoría, el presentador se dispuso a catar un torrezno impreso en 3D. "Me parece que está bien", soltó después de saborearlo durante unos segundos pensando que era de origen animal. "Es vegetal. Está hecho con proteína de guisante amarillo", espetó Ángel Niño. "Me ha gustado el torrezno", apuntó Jiménez.

A continuación, Iker probó atún en escabeche. "Esperaba que tuviera un sabor mucho más tenue y tiene un sabor fuerte", dijo el experto a lo que el periodista añadió: "Yo estoy un poco alucinando. Ángel Niño me conoce ya un poquito y sabe que yo jamás digo lo que no pienso. Si digo que me tengo que ir porque esto es espantoso, lo voy a decir. Me sorprende". "Es de origen vegetal".

"Esto es de origen animal seguro", dijo Jiménez al probar lacón en último lugar, algo erróneo porque también era de origen vegetal. "Te juro que me ha gustado y pensaba que iba a salir corriendo", comentó el presentador destacando el importante papel que juegan aquí los prejuicios.

