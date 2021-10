El futbolista con el que comparten pasado Cristina Porta y Sandra Pica: ¿han desvelado su secreto?

Tras ser salvada por la audiencia en su nominación junto a Miguel Frigenti, Sandra Pica regresó a La casa de los secretos pasando por el cubo, donde la esperaba Cristina Porta. La catalana fue la encargada de informar a su compañera de que su gran amigo había sido expulsado de Secret Story.

Pero Sandra y Cristina no estaban ahí para eso. La dirección del programa las reunió para que intentasen aclarar el pasado que, supuestamente, les une. Así pues, el reality les puso un vídeo en el que aparecía la periodista hablando de un futbolista que fue su exnovio y que fue relacionado hace unos meses con la ex de Tom Brusse.

En las imágenes, Cristina le contaba a Luca su nexo en común con Pica: "Él cuando salió con Sandra tenía novia", contó la joven al tiempo que el italiano interpretaba que podría haber pasado algo entre ellos. Porta se limitó a decir que él en ese momento tenía una novia, también de Italia.

Sandra Pica pide que no se hable del futbolista en 'Secret Story'

Al ver el vídeo, Sandra Pica dio su explicación de lo sucedido: "Él tiene novia. Es verdad. Me reafirmo que su novia estuvo presente. Mi enemistad con Cristina no va por ahí", quiso dejar claro la actual pareja de Julen. "A mí su amigo me juzga por mi pasado. Y pasado tenemos todos pero yo no lo haría. Por respeto sobre todo a su expareja, que es un chico genial que no tiene nada que ver con esto", añadió.

Cristina daba la razón a Sandra, asumiendo que no se debía hablar del futbolista dentro del programa. Todo ello, sin tener en cuenta que fue ella la que sacó el tema a relucir: "Hace tiempo que no estoy con mi ex y le respeto. Esa coletilla para mí sobra pero ella puede decir lo que quiera. Mi pasado era público pero yo no he vendido nada con mi ex y me gustaría que siguiera así", concluyó.

Mientras esto sucedía, a muchos espectadores se le venía a la cabeza que uno de los secretos que esconde uno de los concursantes rezaba: "Estuve con un jugador del Real Madrid". Enseguida, el público ató cabos y ha señalado a Porta como la más que posible dueña del misterioso cartel.

