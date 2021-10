Jordi Évole sufre un nuevo ataque de cataplexia en directo ante el Gran Wyoming: "¡Qué entre el Samur!"

Jordi Évole sufrió otro ataque de cataplexia en directo en El intermedio pese a que el Gran Wyoming intentó que esto no ocurriera... pero no lo pudo evitar. El presentador de La Sexta, que acudió al formato para promocionar su entrevista con Iván Redondo, terminó con los brazos y cabeza apoyados sobre la mesa.

Todo pasó cuando Évole estaba comentando la indignación de la extrema derecha por llamar albóndigas a las albóndigas veganas. "Pero, ¿por qué me faltas el respeto?", preguntó el periodista a Wyoming tras una serie de bromas. "Y yo me tengo que estar callando porque me dicen que te voy a dar un pasmo, es mucha responsabilidad", soltó el madrileño.

Sin embargo, el culmen fue cuando Wyoming espetó: "No me traigáis a niños burbuja, coño". El periodista no se pudo contener la risa, lo que le provocó el ataque de cataplexia. "Jordi, me vas a joder el programa", aseguró el presentador al ver que Évole no podía dejar de reír. !Qué entre el Samur!", exclamó Wyoming al tiempo que le daba unas palmadas en la espalda antes de irse.

Afortunadamente, y como ya ocurriera en las anteriores ocasiones, Évole se recuperó y así lo hizo saber en sus redes sociales publicando un mensaje tranquilizador. "Estoy bien. Wyoming me ha hecho el boca a boca. Todo controlado. ¡Un abrazo para todxs!".

Qué es la cataplexia que sufre Jordi Évole

Sin embargo, este ataque de cataplexia no no pilló de imprevisto a los espectadores. En febrero de este año, Jordi Évole visitó El intermedio para presentar Eso que tú me das, el documental sobre Pau Donés. En mitad de la entrevista, el periodista cayó desplomado en la mesa, como si estuviera dormido. Días después, le ocurrió lo mismo en El hormiguero de Pablo Motos.

Fue entonces cuando el periodista de La Sexta desveló que sufre cataplexia. "Es un derivado de la narcoplepsia y es una enfermedad en la que, a veces, cuando te ríes, pierdes el tono muscular. Me medico, pero como me haces mucha gracia desde siempre...".

