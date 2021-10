Alba Carrillo se ceba con Miguel Frigenti tras su expulsión de 'Secret Story': "¡Mercenario!"

Alba Carrillo se la tenía guardada a Miguel Frigenti y ha aprovechado su temprana expulsión de Secret Story para vengarse del que fuera su compañero en el Fresh de Ya es mediodía. Durante la entrevista al concursante en plató, ambos acabaron protagonizando una cruda bronca en la que Jorge Javier Vázquez tuvo que intervenir.

Miguel Frigenti fue muy crítico con Alba Carrillo durante su decepcionante paso por la séptima edición de GH VIP. Y es que la modelo tuvo una actitud muy cuestionada en el reality y amenazó varias veces con abandonar la aventura. A pesar de todo, el público la recompensó con una preciada segunda posición.

Meses más tarde, llegaría la pandemia del coronavirus y Ya es mediodía dejaría de contar con un Miguel Frigenti que acabó recalando en Sálvame. Este fue uno de los temas que tuvo que abordar el joven a su regreso de la casa de Guadalix de la Sierra y el programa le puso los vídeos de todo lo que se ha hablado fuera de su supuesto despido del espacio que presenta Sonsoles Ónega.

Al hablar de este asunto, el presentador le dio la palabra a una Alba Carrillo que aseguró que era "la noche de Miguel" y no quería hablar. Tardó poco la tertuliana en sacar una libreta en la que tenía apuntadas todas las cosas que el concursante había dicho de sus compañeros durante el concurso. Enseguida, Frigenti destacó lo "tramposa" que estaba siendo Carrillo, ya que él no había tenido la posibilidad de ver vídeos del reality y poder defenderse. Estaba en clara desventaja.

Además, Alba le soltó desde que pudo la proposición de Miguel Ángel Nicolás, su exjefe, a su pareja de unirse a la plantilla de colaboradores de Ya es mediodía. "Tu novio me cae mejor que tú, que igual se viene a trabajar a 'YEM'. ¡Un besito Miguel Ángel!", dijo con sorna Carillo. "Para mí eso ya es pasado. Estoy en un programa en el que me siento valorado, querido y aceptado y no me merece la pena hablar de este asunto", se defendió el periodista al tiempo que ella le acusaba de ir "de divo" por la redacción de su antiguo programa. "Te tenía que decir Miguel Ángel que saludaras a los redactores y gente del equipo porque ni los mirabas".

"Mis compañeros y las azafatas saben como soy, de hecho tengo más relación con ellos que con los colaboradores, saludo a todo el mundo. El trabajo que hice durante la edición (GH VIP 7) de Alba Carrillo fue comentar un concurso", reivindicó el joven, haciendo brotar a su compañera.

"¡Subiste al confesionario a hacer daño! Había cosas que podía haberte ahorrado, a mí también me ofrecieron subir a tu confesionario, pero hay cosas que por dinero no se deben de hacer, ¡mercenario!", gritó varias veces la defensora de Lucía Pariente. "¿Y lo dice tú? Tú eres la menos indicada de lo que hay que hacer o no por dinero cuando has vendido a tus exparejas a golpe de talonario", replicó Frigenti mientras ella se ponía de pie para encararse con el expulsado.

Jorge Javier, obligado a separar a Alba y Miguel Frigenti

Jorge Javier Vázquez se vio obligado a ponerse de pie entre ellos para separarlos mientras se seguían tirando los tratos a la cabeza. Enseguida, Alba sacó a relucir la polémica de Frigenti con Lorena Edo, a la que insultó junto a su madre hace muchos años durante el paso de esta por GH 14. "Mi madre no ha entrado a ningún 'reality', ten un poco de respeto. Mal educada la tuya, para hablar de la mía te lavas la boca", dijo ya fuera de sí también el concursante. "¡Sinvergüenza!", repetió ella sin parar.

Finalmente, Miguel Frigenti aclaró su polémica con Lorena Edo, desvelando que llegó a perder una denuncia contra ella por unos ataques de los que estaba profundamente arrepentido. El joven quiso dejar claro que aquello lo fue un acoso hacia Edo, sino un enfrentamiento cruzado en el que "ella también me lanzó comentarios homófobos". A pesar de todo, Frigenti reconoció que después de eso habían llegado a tener una buena relación, por lo que veía 'sucio' que Lorena volviera a sacar el tema una vez él entró en el nuevo reality de Telecinco.

