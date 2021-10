Miguel Frigenti, expulsado: 'Secret Story' pierde al concursante que dinamizó el reality

Miguel Frigenti se convirtió este jueves en el tercer expulsado de Secret Story, después de Chimo Bayo y Bigote Arrocet. El concursante perdió el cara a cara final que mantuvo contra Sandra Pica.

Con la salida de Frigenti, Secret Story pierde al concursante clave que puso la casa patas arriba: se mojó desde el primer día, movilizó a sus rivales y dinamizó las relaciones entre ellos. Como consecuencia, el programa tuvo contenido desde el primer día. "Dichosos los realities que tienen concursantes como Frigenti", destacó Jorge Javier Vázquez al recibirlo en plató.

Durante su entrevista, Frigenti tuvo que enfrentarse a Alba Carrillo en un cara a cara intenso. Ella le reprochó su actitud respecto a su madre Lucía Pariente y lo que dijo sobre su despido de Ya es mediodía, un tema sobre el que Frigenti se negó a hablar. Asimismo, le advirtió que tenía "mucha plancha" en referencia a su polémico vídeo de 2013. "¡Lorena!", gritó Alba, en referencia a Lorena Edo, concursante de GH14, antes de que Jorge Javier abordase el tema.

"Tenía 23 años, lo comenté vía Twitter, cuando Lorena sale de esa casa ve que la he criticado y los dos nos faltamos el respeto", admitió Frigenti. "Es verdad que yo la insulto, ella a mí también, no me voy a defender de algo indefendible, puse barbaridades, tenía 24 años", reconoció el colaborador, que pidió disculpas.

