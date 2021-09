"Eso se llama usura": Joaquín Prat se indigna con los bancos por su 'ayuda' a los afectados por el volcán de La Palma

Joaquín Prat ha continuado este jueves en Cuatro al día escuchando durísimos testimonios de personas afectadas por la erupción del volcán de La Palma que lo ha perdido todo por culpa de las coladas de lava. Ha sido el caso de Luis, un recolector de aguacates.

"Me contaron de pequeño que lo que se pude solucionar, preocúpate. Es un privilegio poder contarles estas historias porque a todos nos dan una verdadera lección de vida, de cómo se debe afrontar la vida", ha reflexionado después el periodista.

Prat ha informado que, por ahora, las pérdidas para estos productores de fruta se contabilizan en 72 millones. "Esta gente también va a necesitar ayudas contundentes, no crédito ni avales ni esas cosas que algunos se empeñan en llamar ayudas. No, no. ¡Cheque monedero! Contante y sonante", ha dicho.

Joaquín Prat reclama "cheques monedero" para los afectados por el volcán

"Pero que no esperen luego que se lo vayan a devolver", ha añadido. "O no como los bancos, que con lo que se contentan es con perdonan los intereses a aquellos que lo han perdido todo, que les piden que sigan pagando sus casas... pero no se preocupen, que les vamos a perdonar sus intereses", ha asegurado totalmente indignado.

Lea también: Xabier Fortes pilla a Íñigo Errejón con la pregunta que menos esperaba sobre su relación con el Gobierno: "Bueno..."

"Pero, ¿qué siga yo pagando una casa que me la ha arrasado el volcán? Eso se llama usura, señores, usura", ha terminado de decir muy enfadado el presentador.

Entidades Joaquín Prat Presentador Presentador