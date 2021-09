Paula Prendes desvela su peor momento en un plató de televisión: "Lloré mucho"

TVE se encuentra emitiendo la séptima edición de Masterchef Celebrity. El talent culinario de TVE continúa con éxito su andadura en la cadena pública a pesar de que hace unos meses varios exconcursantes se pronunciaron en contra del programa. Todo ello, con Jorge Javier Vázquez echando leña al fuego en su guerra particular contra el formato de Shine Iberia.

En contraposición a aquellos rumores, Paula Prendes, primera expulsada de la tercera edición del concurso, ha dado la cara por el formato: "Bueno, yo creo que la gente tiene mucho resentimiento y mal perder. Y, cuando entras a un sitio, tienes que saber donde entras. Obviamente, al final, es un cúmulo de todo. Si eres una seta y cocinas muy bien, quizás tampoco dures en el programa. Pero vamos, creo que no es el camino ponerse a criticar a la productora", se ha quejado la presentadora.

Así vivió Paula Prendes su repentina expulsión de 'Masterchef'

Paula Prendes recuerda que su experiencia fue "rápida y breve" porque se fue muy pronto: "Aunque estuve muy poco, marca mucho porque me preparé mucho. Además, estuve acudiendo a las clases que dan allí, en el plató. Porque había una repesca y yo quería volver, aunque, al final, no pudo ser. Pero por h o por b, estuve muy vinculada al programa. Luego, volví en otra edición. Además, es la misma productora que Prodigios. Es una gran experiencia", declara en una entrevista a COPE.

Prendes asegura que se tomó "muy mal" su expulsión del programa y que fue uno de los peores momentos que ha vivido a lo largo de su carrera televisiva: "Lloré mucho porque, la verdad, es que no entraba en los planes de nadie y de la productora tampoco. Pero bueno, esto es así. Fue mala suerte. Fueron unos bombones rellenos y no los pude salvar. Entonces, lo llevé fatal porque me había preparado mucho y me gusta la cocina y quería seguir con ellos. Yo nunca he estado en un reality y las emociones son reales", ha asegurado.

