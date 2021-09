"¡No me tome el pelo!": bronca entre Risto Mejide y un Guardia Urbana de Barcelona en directo

Todo es verdad puso el foco este martes en la pasividad de los Mossos y la Guardia Urbana en los macrobotellones que vienen sucediéndose en Barcelona en las últimas fechas. El programa de Risto Mejide comprobó in situ el problema y recogió el testimonio de una afectada, que aseguró que las patrullas no hacen nada para disolverlos.

Para recoger la versión de la otra parte, el espacio de La Fábrica de la tele invitó a Eugenio Zambrano, miembro del sindicato CSIF de la Guardia Urbana, que justificó el comportamiento de sus compañeros diciendo que "tienen otras prioridades".

Precisamente, las cámaras de Todo es verdad captaron en directo cómo un furgón policial pasó por delante de varias personas que estaban consumiendo alcohol en plena calle en el barrio de La Barceloneta. "Igual es que tienen otra prioridad", apuntó en tono irónico Risto.

"Se lo ruego. Somos los primeros interesados en que estos comportamiento se terminen", dijo Zambrano, una afirmación que hizo explotar al publicista. "No me puede decir eso, si estamos viendo que esa patrulla que acaba de pasar, lo hace a dos por hora, sin prisa, ni parece que vaya a ningún servicio urgente".

Risto corta la conexión a un invitado: "Muchas gracias y buenas noches"

"Lo siento mucho. Aquí hay algo que usted no me quiere contar y lo puedo entender, porque puede tener miedo a meterse en un lío. Pero, por favor, no me tome el pelo", decía elevando el tono. "Son la 1.04 de la mañana, yo no estoy a esta hora para que alguien me tome el pelo. Seamos un poquito serios".

"No nos podemos quedar con la imagen e, insisto, esta patrulla puede estar atendiendo otro servicio", volvió a repetir el Guardia Urbana a lo que Risto se hartó: "Que no, que no. Yo puedo ser muy tonto, pero yo no voy a permitir que usted tome el pelo a nuestros espectadores".

"Y yo no voy a permitir que nadie quiera estigmatizar a la Policía", espetó Zambrano a lo que Mejide decidió poner punto y final a la conexión. "Hemos visto una imagen y nos estamos preguntando el por qué. Usted no nos puede dar una explicación o no quiere dárnosla, cosa que respeto, pero lo que no voy a respetar es que usted le falte el respeto a los espectadores de este programa, así que, muchas gracias, y buenas noches".

