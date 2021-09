Antena 3 ficha a Eva Hache como jurado de 'Lego Masters', su nuevo concurso con Roberto Leal

Atresmedia ha comunicado este jueves, 30 de septiembre, el inicio de las grabaciones de Lego Masters. Se trata de su nuevo concurso que estará presentado por Roberto Leal y que contará con la humorista Eva Hache y el diseñador de Lego Pablo González como miembros del jurado. Serán los encargados de valorar a los constructores.

En el programa, ocho parejas de aficionados a los juegos de Lego se enfrentan entre sí en una serie de pruebas en las que tienen que ejecutar ambiciosas construcciones con las piezas de dicha marca.

Se trata de uno de los formatos internacionales más adaptados en estos dos últimos años junto a Mask Singer y I Can See Your Voice (Veo cómo cantas), también adaptados por Atresmedia. La versión española del formato está producida por Atresmedia Televisión en colaboración con Shine Iberia (Banijay Company).

Quién es Pablo González, jurado de 'Lego Masters'

Pablo González es diseñador de Lego. Forma parte del jurado de Lego Masters como experto en Lego y su gran experiencia con los bloques, le respalda. Su primer contacto con una construcción de Lego fue con un set de la línea Lego Technic que le regalaron a su hijo, él le ayudó a montarlo y desde entonces no ha parado de construir, hace ya 13 años.

Su afición a la robótica y electrónica le llevaron a descubrir que Lego, era la plataforma perfecta para prototipar y diseñar robots. Mas tarde fue descubriendo y construyendo otras temáticas de Lego. Después de realizar un portfolio con sus propias creaciones con Lego, fue reclutado como diseñador oficial de la marca.

Es ingeniero de minas y durante 15 años desarrolló todo tipo de proyectos, desde túneles de autovías y AVE por toda España, hasta parques eólicos en Kenya, incluso llegó a fundar su propia empresa de impresión 3D.

