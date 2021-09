Amaia explota de nuevo contra su discográfica: "Gracias por filtrar mi nueva canción"

Amaia lo ha vuelto a hacer. La ganadora de Operación Triunfo 2017 ha cargado de nuevo en contra de Universal, su propia discográfica. La cantante se ha quejado a través de su perfil oficial en redes sociales de que la compañía haya lanzado antes de tiempo su próximo single.

Hace unos días, la navarra entusiasmó a sus seguidores, anunciándoles que muy pronto estrenaría un nuevo tema musical. Amaia aseguraba que este lanzamiento se produciría este viernes, 1 de octubre, días después de celebrar el segundo aniversario de la salida al mercado de su primer álbum de estudio, titulado Pero no pasa nada.

Sin embargo, los fans de la artista se dieron cuenta de que el videoclip oficial de su nueva canción, Yo invito, estaba disponible en Youtube desde la madrugada del 29 al 30 de septiembre. Es decir, un día antes de lo previsto. "Gracias Universal y Youtube por filtrarme la canción y el videoclip un día antes de que salga. Espero que os guste", se quejó Amaia, demostrando una vez más no tener pelos en la lengua ni con sus propios jefes.

Esta no es la primera vez que Amaia critica a Universal, la discográfica que se hizo cargo de su carrera tras ganar Operación Triunfo 2017. Hace unos años, en una ponencia en una universidad, la cantante usó como ejemplo a la empresa para criticar el machismo dentro de la industria musical. Poco después, en su visita a los concursantes de OT 2020, Romero se arrepentía de sus críticas.

gracias @universalspain y @youtube por filtrarme la canción y el videoclip un día antes de que salga ???????? https://t.co/toOaKsGG3b espero que os guste ?? — amaia (@amaiaromero) September 29, 2021

El día que Amaia criticó el "machismo" dentro de Universal... y se vio obligada a rectificar

"No me había preparado absolutamente nada y dije que este mundo estaba liderado por hombres, que es totalmente cierto, y luego di un dato erróneo. Dije que en Universal sólo hay directores hombres y todo el rato señalé lo negativo. Luego me di cuenta de que era mentira, sí que hay directoras mujeres", empezó rectificando.

"Me dio rabia no sacar el lado positivo de que sí había mujeres. Es como si digo que no hay productoras mujeres, la que es mujer se molestará. Me da un montón de rabia cuando luego lo veo esto porque digo: 'Soy gilipollas, no debo decir estas cosas porque no son verdad", señaló la cantante antes de advertir a los concursantes de la repercusión que puede tener lo que dicen dentro de la Academia.

¿Se arrepentirá Amaia de su nueva pulla a Universal? ¿Hay mala relación entre la cantante y la discográfica que apostó por ella nada más saltar a la fama? De momento, la major de Vivendi no se ha pronunciado al respecto, ni ha aclarado por qué el videoclip de Amaia fue lanzado antes de lo previsto. Aunque algunos creen que puede haber una campaña de marketing detrás de todo esto, otros apuntan a que ha sido un simple error técnico de la plataforma de vídeos.

