¿Farol, pacto o sobrada?: la jugada final de José Antonio Valdés en su segundo Rosco de 'Pasapalabra'

José Antonio Valdés y Jesús Estrada llevan ya dos tardes concursando en Pasapalabra, después de que Sofía Álvarez se llevara el bote de 466.000 euros, dejando eliminado de inmediato a Marco Antonio, su rival. En su segundo Rosco, el periodista descolocó a todos por su jugada final.

Todo ocurrió después de que Jesús agotara el tiempo con un total de 22 aciertos y ningún fallo. Por su parte, José Antonio estaba empatado aunque tenía la ventaja de que aun le quedaban 13 segundos por delante para atreverse a responder alguna definición y así ganar el programa.

"Yo no soy de naturaleza traidora", dijo negando con la cabeza a Roberto Leal, que le pidió que lo explicara: "Y eso quiere decir que...". "Quiere decir que, con lo amigo que soy de Jesús, no voy a... Yo las sé las tres que me quedan. Las sé", dijo. "¿Las sabes?". "Cartas boca arriba: sé las tres".

"No voy a ir de sobrado": la jugada de José en 'Pasapalabra'

"Las sé pero no voy a traicionar a mi viejo amigo Jesús", añadió José Antonio mientras que Jesús, pese a que su rival estaba firmando el empate, le animó: "¡106.000 euros es mucha amistad, eh José!". "Recuérdalo más adelante", respondió él.

Lea también: Qué día vuelve Orestes Barbero a 'Pasapalabra': el concursante luchará por el bote dos años después

Así pues, Roberto Leal puso en marcha el crono y José se limitó a sellar los labios y hacer que el tiempo corriera. "Venga, cuáles eran? Las tenías...", preguntó después el conductor del programa a lo que el concursante dijo: "No, pero tampoco quiero ir de sobrado ahora".

Entidades Roberto Leal Presentador Presentador