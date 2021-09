Muere de forma repentina Ángel Rafael Cedeño, corresponsal de Telecinco en Venezuela

La plantilla de Mediaset está de luto. Ángel Rafael Cedeño, corresponsal de Informativos Telecinco y el diario Nius en Caracas (Venezuela), ha fallecido a los 38 años de forma repentina en la capital bolivariana.

Esther Yañez, compañera suya en la web de noticias del grupo de Fuencarral, explica que el joven ha muerto después de encontrarse mal de forma repentina y no encontrar un centro médico en el que se le atendiese. La periodista denuncia en un artículo escrito en el portal la situación que tuvo que atravesar Cedeño.

Lea también: Pedro Piqueras se atraganta en directo al informar del volcán: "Perdón, es el polvo que se mete en la garganta"

Muere Ángel Rafael Cedeño, periodista de Telecinco en Venezuela

"Un jueves comenzó a sentirse mal y de repente se desmayó. Se embarcó en el periplo habitual de buscar un hospital que le atendiese en Caracas. No tuvo suerte con los dos primeros, donde le dijeron que ni siquiera había médicos. En los hospitales públicos de Venezuela hay poca cosa. Ni agua, ni sábanas, ni medicamentos, ni médicos. En los privados sí hay, pero cuestan mucho dinero y apenas un 2% de la población puede permitírselo", se queja Yañez.

Lea también: El reencuentro de Pedro Piqueras y Susanna Griso, a pie del volcán de La Palma: "Eternos amigos"

Ángel Rafael, que no pudo despedirse ni de sus tres hijos, ni de su mujer, escribió el siguiente texto el día de su desmayo: "No podía respirar, pensé que iba a morir. Y así tocó recorrer otros hospitales hasta llegar al Clínico Universitario donde me atendieron a las patadas y en condiciones infrahumanas. Allí los pacientes Covid y no Covid permanecen en un mismo lugar (...) Venezuela es enfrentarte a un sistema de salud colapsado. Una cosa es que lo digamos en un reportaje y otra que lo vivamos en carne propia", lamentó el periodista antes de morir.