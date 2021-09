Fani vuelve a caer en la tentación y besa a Julián; su novio Christofer, hundido

Fani comenzó La última tentación teniendo muy mala relación con Julián, pero las cosas han ido solucionándose poco a poco hasta que los dos han acabado besándose en la piscina de la Villa.

"En la fiesta he dicho que me iban a matar porque me estaba dejando llevar, porque me lo estoy pasando muy bien, porque estoy pensando en mí y no en nadie ", decía Fani, que confesó a Lester la atracción que sentía por Julián, con quien terminó besándose.

Fani reaccionó al instante. "La he cagado, he besado a un chico que no es mi novio y pensar en Christofer, por dentro me mata", decía la concursante. Julián tampoco lo pasó bien al comprobar lo que había sucedido. "Te has cargado a Christofer", le reprochó Marta Peñate. "Estaba con ella muy bien, tío, y de repente me ha plantado un beso. Y me apetecía, tío. Es que me apetecía. ¡Es que me gusta, tío!", le comentó a Isaac. "Yo no he venido a destrozar nada".

"Tía, se me ha ido. Me siento como una p mierda", lamentaba Fani, mientras Marta daba su opinión. "A mí me da pena Christofer pero te voy a decir una cosa: Si te ha pasado esto es porque en el fondo, y tú lo sabes, con Christofer te falta algo y si lo quieres, yo lo dejaría volar".

Fani quiere hablar con Christofer

Julián y Fani hablaron las cosas y dejaron claro que no sentían nada y que solo había sido un beso. Asimismo, la concursante pidió una hoguera de confrontación con Christofer para aclarar las cosas. Él, hasta ese momento, había visto algunas imágenes que hacían intuir lo que estaba pasando entre su novia y su chico.

