"¡No lo quiero volver a ver!": la rabia de Chicote al encontrarse comida en el contenedor de varios colegios

Alberto Chicote estrenó este martes, 28 de septiembre, la cuarta temporada de ¿Te lo vas a comer? poniendo el foco en el despilfarro alimenticio en la primera entrega. "Por la pandemia, estamos viendo a la gente que tiene que ir a los sitios de beneficencia para comer, pero después te enteras que en este país se tiran más de siete toneladas de comida", denunció el cocinero.

El presentador acudió junto al activista antidespilfarro Carlo Stella a varios colegios del norte de Madrid. Uno de ellos fue Los Sauces, en La Moraleja (Alcobendas). La sorpresa fue mayúscula cuando Chicote encontró en los contenedores casi 40 kilos de lentejas. "Están calientes", espetó totalmente indignado.

Por su parte, Stella aseguró que "es una vergüenza y eso que las legumbre se pueden conservar, congelar y volver a calentar. Es un producto que no tiene ningún riesgo". "Lo podríamos envasar por porciones, congelarlo y distribuirlo donde quisiésemos. No hay motivo para tirar esto a la basura", añadió el popular cocinero.

La reacción de Chicote al ver comida en contenedores de varios colegios

"No nos pensamos dos veces si tirar comida. Vivimos en la sociedad de la abundancia y esta abundancia hace que como no carecemos de alimentos, no los valoramos", dijo el actividad mientras que Chicote apuntaba: "Esto es para alucinar... Vamos a cerrarlo que no lo quiero volver a ver".

En otro colegio de La Moraleja, el San Patricio, también se toparon con 40 kilos de arroz con bacon, queso, nata... "Me da mucha pena", dijo Chicote lamentándose: "Una vez que cogemos la comida y la metemos en la basura, ya es basura. Igual está ahí el error: en ver basura en dónde lo que hay es comida".

