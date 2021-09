Edmundo Bal (Ciudadanos) se desmelena en 'El intermedio' y Thais Villas acaba lanzándole su sujetador

El intermedio emitió este martes el divertido reportaje que le hizo Thais Villas a Edmundo Bal. "Cuando uno piensa en él, tan serio y abogado del Estado es difícil imaginar que en su cara 'b' hay un corazón de motero", decía en plena calle la reportera esperando al político de Ciudadanos, que apareció subido a su moto.

El diputado de la formación que lidera Arrimadas mostró su lado más desenfadado. "Me he intentado dejar melena, pero como tengo el pelo muy rizado, y me salía al estilo Michael Jackson", explicó Edmundo recordando el tupé que llevaba en el pasado: "Algún día saldrán las fotos".

El político explicó a continuación que su primera moto la ganó en el mítico concurso Un, dos, tres de Mayra Gómez Kemp y que la 'chupa' que llevaba la compró en El Rastro de Madrid cuando tenía 18 años por 15.000 pesetas. "Me llevaría a Cuca Gamarra a dar una vuelta", respondió Bal a la pregunta de Thais. "Es rockera y le gusta Loquillo, como a mí", añadió.

Edmundo Bal desvela el mote que tiene el alcalde Almeida

A continuación, Edmundo Bal desveló que en la intimidad llama "Pepito" al alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida, con quien mantiene una amistad desde hace 20 años. "Se compró una scooter para ir al Metropolitano y quedamos ahí porque somos del Atlético", dijo. "Es él más bajito que yo y necesita una moto más pequeñita".

Otro momentazo que dejó el reportaje fue ver a Edmundo tocar la batería mostrando su lado más rockero. El político recordó cuando ejerció de artista en la campaña de las elecciones catalanas en el tema La suerte de ser libre, el himno de Ciudadanos, en donde él aparece con la gorra al revés. Finalmente, Thais acabó tirándole su sujetador y subiéndose en su moto. "Es un honor", espetó él.

