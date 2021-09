"Está todavía en shock": Kira Miró, al límite tras superar su último reto en 'El hormiguero'

Kira Miró eclipsó la visita de Álex González y María Valverde a El hormiguero este martes. La colaboradora de Pablo Motos se ganó el aplauso de la audiencia al superar con éxito su segundo reto en el programa, que puso a prueba su capacidad de superar el vértigo.

La prueba, realizada en riguroso directo y en el exterior del plató, consistía en realizar un pequeño recorrido sobre una plataforma elevada a 20 metros sobre el suelo, o lo que es lo mismo, como si fuera un edificio de siete pisos. Kira debía pasar de un extremo a otro pisando pequeñas torres separadas entre sí y a distintas alturas.

"Kira realmente tiene vértigo. Tuvo una movida que no viene a cuento, pero desde entonces lo tiene", aseguró el presentador mientras ella ultimaba todas las medidas de seguridad. "Entra en shock en el momento en que sube aquí de verdad. Vamos a ver en directo cómo Kira supera una fobia". "Estoy atacada", decía la canaria mientras la plataforma ganaba metros. "Necesito mirar a un punto fijo porque si no me mareo".

"No tenemos prisa, tú a tu aire", recomendaba Motos. Ya en lo alto, Kira comenzó el reto. La tensión era evidente por su respiración agitada. "Bajar es peor", aseguraba al tiempo que superaba obstáculos. "Me estoy mareando, espera, espera". Finalmente, la colaboradora lo logró y llegó al otro lado de la plataforma.

A Kira le costó un rato recuperarse. "Está todavía en shock, tiene la mirada un poco perdida porque son muchas emociones", comentaba Motos mientras bajaba la plataforma. Ya abajo, la colaboradora dio sus primeras impresiones: "Estar arriba es horrible porque te empieza a temblar todo, se mueve mucho y pierdes la noción de la profundidad al intentar no mirar abajo". "Lo has hecho, lo has superado y esta noche te vas a ir a casa y te vas a tomar una cerveza", le felicitó el valenciano. "Voy a caer rendida", apuntó ella.

