Sofía Cristo, expulsada de forma disciplinaria de 'Secret Story' por agredir a Miguel Frigenti

Sofía Cristo ha sido expulsada este martes de forma disciplinaria de Secret Story tras agredir a Miguel Frigenti. El incidente ha ocurrido en plena emisión del Cuenta Atrás presentado por Carlos Sobera en Telecinco. En medio de discusión con el periodista, la hija de Bárbara Rey ha acabado perdiendo los papeles, protagonizando una escena de lo más bochornosa que le ha acabado costando la eliminación fulminante del reality.

Todo sucedió en el tramo final de la gala, momento en el que el programa compartió con los concursantes unas imágenes en las que Miguel Frigenti defendía que podía hablar de la relación de Tom Brusse y Sandra Pica porque era algo público "que ella ha vendido para estar en televisión".

Lea también: Alexia Rivas imita a María Patiño y se burla de sus equivocaciones: "Me parezco más a ella con el idiotizador"

En una conversación en la cocina, Sofía Cristo y Miguel Frigenti llegaban a un acuerdo: ella no le pinchaba en las discusiones que se producían durante las galas y él dejaba de "sacar cosas de fuera". La DJ se refería al comentario que el tertuliano de Mediaset hizo a Sandra en la discusión que ambos vivieron durante la gala del pasado jueves. "Vas enseñando a todos los colaboradores videos de tu ex", soltó Frigenti en unas palabras que hicieron estallar a la catalana.

Este martes, Frigenti ha pedido perdón por haber sacado este tema, pero ha reconocido que no se siente mal, ya que considera que Pica es la primera que ha aireado el asunto en televisión. "Tú has comercializado con tu ruptura durante tres meses y has ido al Deluxe ganando dinero y por eso estás en realities, así que ya basta de echarse las manos a la cabeza y hacer sentir a la gente como una mierda", se quejó el joven.

En ese momento, Sofía entró en brote, recordándole que habían hecho un trato para no hablar de temas de fuera del concurso. "¡Aquí el trato se rompe!", gritó Cristo, que criticó en directo a su compañero. "Haz tú tus tramas y déjate de meterte en las de los demás", le respondió Miguel, enfadado por el hecho de que no le dejase explicarse. A partir de ahí se desencadenó una gran bronca entre ambos que acabó con Sofía fuera de sí.

Sofía Cristo zarandea a Miguel Frigenti tras una discusión

La concursante comenzó a perseguir a su compañero por todo el salón mientras este se ponía los dedos en los oídos para no escucharla. En un momento dado, el colaborador de Sálvame se sentó en el sofá y esta fue directa hacia él y lo agarró de forma violenta por los brazos para zarandearlo mientras el resto de participantes se lanzaban a separarla para que la cosa no pasara a mayores. Frigenti se marchó a la habitación y Sofía insistió en sus ataques al joven: "Eso, ve corriendo para que me echen. ¡Que me pongan en la puta calle!", gritaba la DJ al tiempo que sus compañeros trataban de tranquilizarla.

Lea también: "¿Se ha muerto Anne Germain?": susto en 'Sálvame' ante un confuso comentario de Jorge Javier Vázquez

Carlos Sobera entró en directo en la casa para parar la bronca y reprender a los concursantes por el "el espectáculo lamentable que estaban haciendo". "¿Sabes que os digo? Que antes de que me echéis, yo me piro", soltó la hija de Bárbara Rey mientras el presentador le pedía que se comportase "como un adulto". Minutos más tarde, Sobera entraba de nuevo en la casa para comunicar a Sofía la decisión que había tomado la dirección del reality.

"Sé que tenéis los nervios a flor de piel, sé que hay enfrentamientos, faltas de acuerdo, que esto provoca que a veces digamos cosas que no controlamos... pero sinceramente, creo que se puede hacer todo de mejor manera", pidió el vasco antes de que Sofía Cristo pidiera perdón al programa por su actitud. "Sofía, esto para mí no es nada agradable. Indudablemente, todos habéis perdido los nervios, pero hay cosas que significan traspasar la línea y tú lo has hecho hoy. La organización no tiene más remedio que echarte", comunicó a la concursante, que asumía la decisión del programa.

????Así ha sido el contacto físico de Sofía Cristo a Miguel Frigenti que le ha costado la expulsión de #SecretStory #SecretCuentaAtras3 pic.twitter.com/YgczPlmLvL — Tweets de tele (@teletuits) September 28, 2021

Entidades Sofia Cristo Concursante en Supervivientes Concursante en Supervivientes Miguel Frigenti Colaborador de Sálvame Colaborador de Sálvame