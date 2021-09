"¿Se ha muerto Anne Germain?": susto en 'Sálvame' ante un confuso comentario de Jorge Javier Vázquez

Sálvame se ha sacado de la manga un tema con el que pretende impulsar las audiencias del programa después de que en el mes de agosto Tierra amarga, serie turca de Antena 3, le llegara a ganar más de una tarde. La batalla sigue igualada y el espacio de corazón de Telecinco se resiste a perder su hegemonía después de tantos años en la pequeña pantalla.

Este lunes, Jorge Javier dio la noticia de que un famoso torero habría sido desleal a su pareja en visitas continuadas a "bares de lucecitas". De este modo, el programa relacionaba a algún diestro, cuyo nombre no ha trascendido, con el mundo de la prostitución.



Lea también: El enfado de Celia Villalobos con Antonio Castelo por un chiste sobre el volcán: "No me hace ninguna gracia"

A lo largo de estos dos días, el presentador y los colaboradores han especulado con la identidad del matador. Poco a poco, el catalán fue dando una serie de pistas que a él le iban comunicando desde la dirección de Sálvame a través del pinganillo. Jorge Javier dio la inicial de su nombre (la 'J'), aseguró que tenía hijos y que poseía una finca.

Jorge Javier desvela qué fue de Anne Germain

En un momento dado, el comunicador compartió con sus compañeros la broma que le había hecho un amigo suyo. "Me dice un chico que le hace mucha gracia cuando hablo por el pinganillo porque parezco Anne Germain... que en paz descanse", aseguró Jorge Javier en un comentario que fue malinterpretado por sus tertulianos. "¿Se ha muerto Anne Germain?", saltó enseguida Belén Esteban, a la que seguía el resto de los colaboradores.

Lea también: Alexia Rivas imita a María Patiño y se burla de sus equivocaciones: "Me parezco más a ella con el idiotizador"

"No, no, no", se apresuró a aclarar el presentador ante el susto que se vivió en el plató de Telecinco. "Que en paz descanse... allí donde esté, quiero decir", explicó Vázquez asegurando que, afortunadamente, la famosa medium de Más allá de la vida sigue viva.

"Está viviendo en Alicante", añadió el catalán. "Yo me la imagino en una 'happy hour', porque hay una persona que trabajaba con ella decía que, después de hablar con los muertos tenía que irse a beber cerveza. "Ahora ya no sé si lo hacía antes o después", bromeó Jorge Javier. "Es broma, era después", matizó antes de que Belén Esteban recordara que "le daba miedo".

Entidades Jorge Javier Vázquez Presentador de televisión Presentador de televisión