Belén Esteban y Jorge Javier, con un pie dentro de 'Secret Story': ¿el revulsivo para levantar la audiencia del reality?

Secret Story ha arrancado su primera edición en Telecinco de forma muy discreta en lo que las audiencias se refiere. El programa fue utilizado también como baza contra Pasapalabra en el supuesto adelanto del prime time que tampoco le ha servido a Mediaset para plantar cara al concurso presentado por Roberto Leal en Antena 3.

El reality ha cosechado en sus tres primeras galas una media del 17,7% de share y 1.709.000, según datos de la consultora Dos30. Unos registros que, a pesar de valerle para liderar la noche del jueves, quedan muy lejos de los obtenidos por otros formatos similares de la cadena. Sin ir más lejos, Supervivientes 2021 terminó el pasado mes de julio con una media del 26% de share y 2.348.000 espectadores.

Secret Story no termina de despegar y en los despachos de Mediaset ya han comenzado a estrujarse los sesos en busca de un revulsivo que logre enganchar a los espectadores. El primer intento llegó este mismo lunes con la entrada en La casa de los secretos de Adara Molinero, quien pasará unos días en Guadalix para cumplir "un misión especial". No obstante, la cosa podría no quedarse ahí y el reality se estaría preparando para nuevas visitas.

Jorge Javier quiere entrar con Belén Esteban en 'Secret Story'

Así lo dejaron caer Jorge Javier y Belén Esteban en la última entrega de Sálvame. Aprovechando la visita al plató de Lara Álvarez y Gianmarco Onestini, el presentador soltó la bomba: "Te voy a decir una cosa. Me ha dicho Belén que ella se prestaría para entrar una semana en la casa", desveló el catalán en una confesión que corroboró Lydia Lozano.

"Es que ya estoy hablando y no puedo hablar más", se limitó a decir la de San Blas, insinuando que puede existir un acuerdo entre ella y Zeppelin para su próximo ingreso en la casa. Al escuchar sus palabras, Jorge Javier aseguró que si ella iba, él también se apuntaba: "Me encantaría ir, te lo prometo, y no lo descarto", afirmó el presentador.

"Belén, ¿quieres que entremos tú y yo una semana?", insistió Jorge Javier Vázquez en una pregunta que volvió a recibir una respuesta afirmativa por parte de Belén. "Sí, quiero", dijo con rapidez levantándose de su silla. Al ver su predisposición, Jorge Javier hizo saber a su amiga que, si ingresaban en la casa, era con todas las de la ley: "Entramos, pero con pruebas y todo. Queda dicho", prometió el catalán.

