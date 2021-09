Escándalo en la televisión brasileña por la presunta violación a una concursante de 'La granja de los famosos'

El reality A Fazenda, la versión brasileña de La gran de los famosos, está inmersa de una gran polémica después de que se haya denunciado la presunta violación dentro de la casa de una de las concursantes, Dayane Mello, a manos del cantante Nego do Borel.

Los espectadores pudieron ver en directo lo que ocurrió en la noche del sábado 25 de septiembre, sin embargo, en un momento dado, las cámaras dejaron de enfocar la escena. En los vídeos que circulan por redes sociales, y que han servido para que la familia de la modelo presentara la denuncia, se ve que la supuesta víctima se encuentra en evidente estado de embriaguez, después de una fiesta celebrada el viernes.

Los seguidores aseguran que, horas después, el artista mantuvo presuntas relaciones sexuales no consentidas con la modelo, que no reaccionaba porque se encontraba inconsciente. La noticia de la supuesta violación en directo empezó a circular por redes sociales y la familia de Dayane Mello entró en acción poniendo lo ocurrido en conocimiento con las autoridades.

"La abogada de la víctima compareció al distrito policial y relató los hechos, además de presentar un pincho [USB] con las imágenes de lo ocurrido a fin de garantizar la autonomía del trabajo policial", señaló la Secretaría de Seguridad Pública de Sao Paulo.

La familia se queja de que Récord, el canal de televisión donde se emite el reality, les impide tener contacto con Dayane "bajo las amenazas de eliminarla del programa". "En este momento necesitamos el apoyo de la opinión pública, al fin y al cabo, Dayane tiene derecho a contar con un apoyo especializado para la comprensión real de lo sucedido sin, por tanto, correr el riesgo de ser expulsada del programa, como manifestó su voluntad de permanecer y seguir jugando por el premio, que puede ayudarla a ella y a su familia", dicen en un comunicado.

Presunta violación en un reality de la televisión brasileña

Por otra parte, Nego do Borel fue expulsado del reality. A través de sus redes sociales, el cantante niega haber agredido sexualmente a su compañera: "Todavía no entiendo por qué estoy aquí en mi casa. ¿Es porque Dayane se acostó borracha conmigo? Después de que ella rechazó mis insinuaciones, nos fuimos a dormir, la policía descubrió que no hubo violación".

Dayane Mello se hizo muy popular después de participar en la edición italiana de Gran Hermano. En su concurso protagonizó un romance con otra mujer, Rosalina Cannavò, y la audiencia bautizó la pareja como Rosmello.