José Antonio Maldonado, el mítico 'hombre del tiempo' de TVE, reaparece trece años después

José Antonio Maldonado fue durante 23 años el 'hombre del tiempo' de Televisión Española. El presentador se despidió de los espectadores de la cadena pública en 2008 tras verse implicado en un ERE. En 2011 fue nombrado director de la web de información meteorológica Eltiempo.es. Ahora, es director de Meteored.

A sus 77 años, Maldonado ha reaparecido este lunes en el programa que presenta Ion Aramendi al mediodía, Mejor contigo. "A mi madre no le hacía gracia que fuera aviador y estudie Ciencias Físicas porque era de las pocas carreras que existían en Sevilla", ha dicho en primer lugar sobre su verdadera vocación: el mundo de la aviación.

"Ahí descubrí que existía el cuerpo de meteorólogos. Y como eso estaba vinculado a la aviación porque pertenecíamos al extinto Ministerio del Aire, por eso hice las oposiciones", ha añadido. Maldonado las aprobó en 1970 y permaneció en el Instituto Nacional de Meteorología hasta 1986.

José Antonio Maldonado, el chroma y su anécdota con una novia en plena calle

Maldonado fue el primer 'hombre del tiempo' en estrenar el chroma, de hecho, al estrenarse en el Telediario, sufrió un pequeño percance porque no veía lo que aparecía en él: "Hoy hubiera hablado, pero me puse a señalar y metí Bilbao en Murcia y La Coruña en Las Palmas y salieron los chistes de un ciego dando el tiempo".

"Ha cambiado mucho el tiempo. Hoy ya no hay chroma", ha contado Maldonado a un atento Aramendi. "Antes solo se podía hacer predicciones de dos o tres días, y ahora, se puede hacer un pronóstico para una semana aunque luego se falle".

Por último, el presentador ha recordado el día que iba en el coche y que una chica que iba en el automóvil de al lado le pidió que bajara la ventanilla. "Me dice: '¿qué tiempo va a hacer el sábado, que me caso?". Y él replicó: "Yo no llevo el tiempo en la cabeza todo el rato. Llama a Torrespaña en media hora, di que te pongan conmigo, que te van a poner, y te lo miro". Así ocurrió y la joven le envió una caja de bombones al volver del viaje de novios como detalle.

