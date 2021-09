"Se me resiste": el 'zasca' de Ana Rosa a Oriol Junqueras por no visitar su plató en Telecinco

Ana Rosa Quintana entrevistó este lunes de forma telemática a Oriol Junqueras para preguntarle por la detención y liberación de Carles Puigdemont en Italia. El líder de ERC pide muy serio que se produzca una "negociación" que permita alcanzar un acuerdo al 'estado catalán.

En primer lugar, la presentadora preguntó a su entrevistado por qué no fue a ver a Puigdemont para mostrarle su apoyo: "No he pensado en viajar porque esta semana estuve en Córcega, con varios partidos europeos... cuando se proujo la detención ya había regresado a Cataluña y no me lo planteé porque tenia otras obligaciones", aclaró.

Sobre la detención a Puigdemont, Junqueras ha sido tajante: "Cuando la justicia alemana, belga, británica, italiana o suiza actúan en la misma dirección, alguna explicación debe tener...", opinó. "Es bueno que nos preguntemos: ¿cómo es posible que las justicias de estos países trabajen en una misma dirección y que es justamente contraria a la que actúa el Tribunal Supremo?", reflexionó en una "pregunta legítima". "Si intentásemos responderla nos daría alguna pista de cómo está la situación", dijo con sorna.

Ana Rosa reprocha a Junqueras no visitar su plató en Telecinco

"Entiendo que lo que ha sucedido es que la policía italiana tiene una lista de gente perseguida por algún Tribunal, en este caso el Tribunal Supremo, y en aplicación de esta alarma, toma una decisión preventiva que al cabo de 24 horas es desestimada por un tribunal italiano que no adopta ninguna medida cautelar", recopiló el político.

Junqueras insistió en que la mejor manera para solucionar el conflicto entre Cataluña y España es "la negociación": "Una manera de ilustrarlo es preguntarnos cuál es la alternativa al dialogo y al acuerdo, creo que la alternativa es claramente peor que el dialogo y la negociación", explicó. "Todos deberíamos hacer un esfuerzo. Hay mucha gente que prefiere no negociar y resolverlo por otras vías, el problema es que otras vías retroalimentan a otras vías que no son deseables", lamentó.

"En general es mejor intentar el dialogo y el acuerdo que intentar que esto descarrile. Por mi parte lo que me corresponde es que no descarrile, pero será fructífera a medida que haya un acuerdo en manos de los ciudadanos", concluyó Junqueras antes de que la presentadora le lanzara un 'zasca' por sus aparentes evasivas para visitar el plató de Telecinco.

"Esperamos que algún día nos podamos ver en el estudio y podamos hablar con más calma", aseguró Junqueras cuando Ana Rosa cortó la entrevista para marcharse a publicidad. "Eso digo yo. Se me resiste usted, ¿eh?", le reprochó la periodista. "Es complicado cuadrar agendas", se justificó el catalán. "No, no, yo estoy todas las mañanas aquí, de lunes a viernes, ¿eh? Usted está ya invitado", bromeó la presentadora antes de despedir la conexión.

