Julen destapa lo que pasó tras su ruptura con Violeta: "Me tocó el culo y lo que no es el culo"

Julen dio el salto a la fama gracias a Mujeres y hombres y viceversa, programa en el que conoció a Violeta Mangriñán, la que fuera su novia hasta que esta participó en Supervivientes. La joven dejó al madrileño después de conocer en la isla a Fabio y su noviazgo continúa dos años después de haber finalizado su edición del reality.

El joven siempre se había mantenido discreto en todo lo que afectaba a su dolorosa ruptura con Violeta, pero estos días ha decidido abrirse y hablar sobre lo ocurrido con Miguel Frigenti. "Dos días me pasó, que abrí el ojo y estaba ella despierta mirando el Instagram de Fabio", aseguró Julen sobre lo que pasó antes de que su novia se marchara a Honduras.

Lea también: "No será por falta de ganas": la pulla de Oriana a Carlos Sobera tras confesar su nuevo aumento de pecho

Así, el madrileño se dio cuenta del interés de Mangriñán por el italiano y las noticias que llegaron desde Supervivientes no le pillaron del todo por sorpresa. "El día que me invitaron al debate que sabía que me iba a dejar", desveló Julen, al que Violeta dejó delante de toda España a través de una conversación telefónica. "Como una colilla, yo me sentí así. Me dijo: 'Mira he encontrado un hombre de verdad, si me pasa esto es porque me gusta otra persona es porque no te quiero y ya está", dijo dolido el concursante.

Julen destapa el juego de Violeta cuando estaba ya con Fabio

La cosa no quedó ahí y Julen sorprendió a los espectadores con una bomba que dará mucho que hablar. Según el chico, tuvo un reencuentro con Violeta cuando volvió de Supervivientes y ya estaba con Fabio. "Me toca el culo y lo que no es el culo y me dijo: 'Esto es mío'. Y estoy sentado en una mesa con Violeta y Fabio y me empieza a pisar los pies y Fabio sin enterarse".

Lea también: "¡Me tenéis podrida con el tema de Rocío Carrasco!": Oriana estalla contra Supervivientes y se lleva una bronca de Jorge Javier

El extronista asegura que en un primer momento no contó nada, hasta que se hartó del juego de ella y decidió contárselo a Fabio. Pero ella lo negó todo y lo dejó a él "como un mentiroso". Las palabras de Julen fueron comentadas en Plató, donde Steisy aseguró que cree que esto tendrá consecuencias entre la pareja. "Fabio es muy celoso y se puede cargar la relación. Van a tener movida de la gorda".

Entidades Fabio Colloricchio Concursante de Supervivientes 2019 Concursante de Supervivientes 2019 Violeta Mangriñán Concursante de Supervivientes 2019 Concursante de Supervivientes 2019 Julen de la Guerra Concursante de Mujeres y hombres y viceversa Concursante de Mujeres y hombres y viceversa Sandra Pica Concursante de 'La Isla de las Tentaciones 2' Concursante de 'La Isla de las Tentaciones 2'