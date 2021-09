Nuevo capítulo en el culebrón Campos-Arrocet: Alejandra Rubio y Bigote rompen a llorar en su reencuentro

Bigote Arrocet fue expulsado el pasado jueves de Secret Story. El concursante participó este domingo en el debate que presenta Jordi González y ahí se reencontró con Alejandra Rubio, la nieta de María Teresa Campos.

Los sorprendente fue lo que ocurrió al verse en plató. Edmundo saludó de forma cariñosa a la colaboradora y ambos comenzaron a llorar de manera muy emocionante. "No me esperaba ver aquí a Alejandra, yo la quiero mucho, no como una nieta pero sí como más que una amiga, es especial para mí", dijo Edmundo en el programa. "Su abuela me hablaba mucho de ella".

"Yo no tengo ningún problema con él, le tengo mucho cariño, le recuerdo pintando sus camisetas y poniéndole flores a los árboles cuando no tenían", explicó ella, que sí quiso hacerle algún reproche, pero sin entrar en profundidad. "Ha estado muchos años con mi abuela y algunas cosas me duelen porque no las entiendo".

Alejandra: "Es mi abuela y hay cosas que me han dolido"

Sobre la ruptura de Edmundo y María Teresa que tanto está dando que hablar, Alejandra prefirió mantenerse al margen. "Tampoco quiero meterme demasiado en este tema, al final, soy la pequeña, no me cuentan todo y me mojo en cosas que igual no sé al cien por cien", dijo. "Hay cosas que me han dolido y, al final, es mi abuela y si le hace daño y a mí me duele, pero por mi parte yo no tengo nada más que decir".

