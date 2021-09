'Secret Story' recurre a Adara, la última ganadora de 'GH VIP', a pesar de las críticas que hizo a Mediaset

Adara Molinero entrará en la casa de Secret Story este lunes, tal y como se anunció el domingo durante la gala que presenta Jordi González. El reality recurre así a la última ganadora de GH VIP, que cuenta con una legión de fans.

Adara Molinero se unirá al programa a las 20.00 de este lunes, en ese 'nuevo prime time' de Telecinco que ha creado desde hace unas semanas para competir contra Pasapalabra (Antena 3), aunque de momento sin éxito.

La llegada de Adara llama la atención por producirse poco después de unas duras críticas que lanzó contra Mediaset. En concreto, arremetió contra Mtmad, "una auténtica mierda y basura" y el reality Solos, al que se refirió como "el pisito de los cojones". "No sé por qué no tienen otro tema, por qué no hablan de su vida o por qué no se dedican a otra cosa".

Se desconoce la misión de Adara, si será algo puntual o se convertirá en concursante de pleno derecho. Lo que sí es cierto es que se reencontrará con Luca Onestini, su excuñado.

"Está jugando con las chicas, está entre tres, va con una y tontea, luego se va con la otra, venga caricias... Va con ese juego hasta que vea un camino claro como hizo Gianmarco, viene de familia", dijo Adara cuando habló con Jordi González este domingo.

Durante esa charla, cruzó algunas palabras con Gianmarco, su exnovio, que estaba en plató. "Yo no he vuelto a verla desde que lo dejamos pero el daño que me hizo yo no lo he podido olvidar, se ve que tenemos valores y sentimientos diferentes, me aplastaste el corazón, yo he vuelto a vivir mi vida y nunca he vuelto a hablar de ti, para mí eres un tema cerrado que está en el pasado", dijo el italiano, que acusó a Adara de traicionarle con Rodri Fuertes.

"Tú te hablabas con Rodri antes de que yo me fuera, querías estar con él y cuando yo me fui te quedaste con él, ahí se demostró quien mentía", explicó Gianmarco.

