El percance que ha sufrido Belén Esteban en los pasillos de Mediaset: "¿Te caíste?"

Este sábado, Belén Esteban era una de las colaboradoras presente en el plató del Deluxe. Durante el programa, 'la princesa del pueblo' decidió cambiarse los zapatos que llevaba, un gesto que no pasó desapercibido ante las cámaras y que llevo al presentador, Jorge Javier Vázquez, a preguntarle por ello.

"¿Belén por qué te has quitado los zapatos?", preguntaba Jorge Javier. "Es que me caí", respondía ella. "¿Te caíste dónde?" "¿De tu casa?", quiso saber el presentador. "No, de aquí, de la escalera de Telecinco", le respondió Belén Esteban.

Lea también: Belén Esteban y Carmen Borrego unen fuerzas contra Edmundo Arrocet: "Estoy contenta de que le hayan echado"

"Ya llevo todo el día y no me duele ni nada, pero me molesta la tira del zapato", ha indicado. Ha sido entonces cuando la cámara ha enfocado directamente la herida en el pie de la colaboradora, visiblemente más hinchado y con un moratón por la caída.

Belén Esteban apoya la versión de Miguel Frigenti sobre Sandra Pica

Tras conocer el por qué del moratón de la colaboradora, Belén Esteban pasaba a otro tema y daba la razón a Miguel Frigenti sobre las acusaciones que hizo de Sandra Pica. El periodista afirmaba que la expareja de Tom Brusse enseñaba sus vídeos íntimos por los pasillos de Mediaset.

Lea también: ¿Llamó "gilipollas" Belén Esteban a Ana Rosa?: la pillada a la colaboradora de 'Sálvame' que se ha vuelto viral

"Es verdad que Miguel le pierden las maneras pero lo que dice es verdad. Miguel con Sandra Pica han estado en la sala VIP. Aquí, si se sabe lo de Tom, es porque alguien lo ha contado (varias personas, añade Kiko Matamoros). Si lo sabemos algunos, sabemos quién lo ha contado" afirma la colaboradora de Sálvame.

Entidades Belén Esteban Menéndez Colaboradora de televisión Colaboradora de televisión