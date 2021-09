Terelu, muy dolida, se plantea denunciar a Kiko Hernández tras sus últimos ataques en 'Sálvame'

El pasado miércoles por la tarde se vivía en Sálvame uno de los momentos más tensos de la televisión. Kiko Hernández cargaba con dureza contra Terelu Campos y lo hacía en presencia de su hermana, Carmen Borrego. El colaborador, entre otras cosas, se refería a la hija mayor de María Teresa como "déspota y clasista".

"No sé cómo actuar, te he pedido disculpas, te he pedido perdón, he dicho que no me iba a meter con tu hija, estoy bien con tu madre, he hecho las paces con Carmen Borrego ¿Qué más quieres? ¿Que vaya a tu casa y te lama el trasero?", decía a gritos Kiko Hernández.

Lea también: Belén Esteban y Carmen Borrego unen fuerzas contra Edmundo Arrocet: "Estoy contenta de que le hayan echado"

"¿Pero tú de qué vas que me tienen que echar a mí de un plató si no he dicho absolutamente nada malo ahora? (...) ¿Te jode que esté bien con tu madre y tu hermana? ¡Pues es lo que hay! Que no te trago ni a ti ni a tu hija, también es lo que hay", sentenciaba, muy enfadado, el colaborador.

Terelu, muy dolida, se plantea denunciar a Kiko Hernández por sus ataques

Este sábado, desde Viva la vida, Terelu Campos tuvo ocasión de responder: "Se me ha hecho mucho daño, es de lo más desagradable que he visto yo en televisión, voy a consultarlo y si así me lo aconsejan demandaré a Kiko Hernández".

Lea también: Terelu Campos, indignada, responde contundente a Edmundo Arrocet: "Yo no tengo miedo de nada"

Lejos de defender a su hermana, Carmen Borrego guardó silencio ante la intervención de Kiko Hernández y decidió no meterse: "Ella no se ha metido cuando yo he tenido problemas así que ahora yo no me meto en los suyos". Los colaboradores de Viva la vida, asombrados, se preguntaron que cómo se pudo mantener Carmen callada ante tales comentarios. Eso derrumbó a Terelu, que casi rompe a llorar. "Se me acusó de actos constitutivos de delito y se frivolizó con la enfermedad, ¿hay algo peor?", preguntaba la madre de Alejandra Rubio.

Entidades Terelu Campos Presentadora Presentadora Kiko Hernández